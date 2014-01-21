نشست سمن هاي محيط زيستي خراسان رضوي با حضور مدير كل حافظت محيط زيست استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست سمن هاي محيط زيستي خراسان رضوي با مدير كل حفاظت محيط زيست استان كه به منظور بررسي مشكلات زيست محيطي و همچنين انتخاب نماينده سمن هاي خراسان رضوي به منظور شركت در نشت هم انديشي و "همايش ملي سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور" در محل اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي برگزار شد.

در اين نشست هم انديشي علاوه بر حميد صالحي مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي تعدادي از مسئولان و نمايندگان سمن هاي زيست محيطي استان نيز حضور داشتند.

صالحي مدير كل حفاظت محيط زيست استان با اشاره به كاهش اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: در زماني كه تفنگ شكارچيان دقيق تر و وسايل ترددشان بهتر مي شود كاهش اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست بر مشكلات ما در بحث حفاظت از محيط زيست خواهد افزود.

وي همچنين با اشاره به كمبود نيروي هاي محيط بان در استان تاكيد كرد: شكارچيان متخلف از تعصب و غيرت محيط بانان نسبت به انجام وظيفه شان در هراسند و اين بخاطر وظيفه شناسي محيط باناني است كه در سخت ترين شكل ممكن هم از انجام وظايف قانوني شان كوتاهي نمي كنند.

در پايان اين نشست هم انديشي به منظور انتخاب نماينده سمن هاي زيست محيطي استان در " همايش ملي سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور" در بين كانديداهاي سمن هاي استان راي گيري و فاطمه گواهي از جمعيت زمرد طبيعت كوير شهرستان گناباد به عنوان نماينده خراسان رضوي انتخاب شد.