آخرین وضعیت پرونده سه روحانی آمر به معروف/ علی خلیلی بازهم زیر تیغ جراحان

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: حدود هزار روز قبل ساعت 22:30 دقیقه در یکی از شبهای تیرماه سال 90 طلبه جوانی به نام علی خلیلی که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان را که سوار برخودرو بوده و موسیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند دعوت به آرامش (امر به معروف و نهی از منکر) کرد ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل شد و یکی از سرنشینان به نام احسان با ضربه چاقو این طلبه جوان را مجروح کرد.

این حادثه که در آن سال برای چندمین بار در پایتخت رخ داده بود سر تیتر رسانه ها قرار گرفت. ولی پس از 24 ساعت مشخص می شود که برخی از بیمارستانها از پذیرش این جوان غرق به خون خودداری کرده اند که با ورود وزیر بهداشت متخلفان به سرعت شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند. ماجرای علی خلیلی به دستگاه قضا کشیده شد و دادستان تهران و دادستان کشور وعده دادند اینگونه جرائم را در لیست جرائم خاص قرار داده و به سرعت رسیدگی کنند ولی برخلاف قول و وعیدها این پرونده 300 روز در دادگاههای تهران سرگردان بود تا اینکه بالاخره در اواخر فروردین ماه سال جاری حکم دادگاه برای احسان متهم اصلی پرونده صادر شد.

اسکندری وکیل مدافع علی خلیلی طلبه ناهی از منکر با بیان اینکه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 17 اسفند سال 90 در شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی برگزار شد گفت: قاضی دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به 3 سال حبس و همچنین پرداخت 35 میلیون تومان دیه محکوم کرده است. پس از صدور رای خانواده علی خلیلی از طریق وکیل خود به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده و پرونده وارد دادگاه تجدید نظر شد.

مشتاق‌فر مادر علی خلیلی بعد از گذشت یک سال از این حادثه در آن زمان در گفتگو با مهر گفت: اعتراض ما به دیه نیست زیرا اساس خواسته ما رسیدگی به موضوع دیه نیست بلکه می‌خواهم بدانم آیا مجازات جرم و اقدامی که فرزند من به خاطرش به آن دنیا رفت و برگشت کافی است. قوه ‌قضائیه باید پاسخ دهد که چرا این حکم را که هیچ قاطعیتی در آن وجود ندارد و احتمال تکرار جرم را ممکن می‌کند، صادر کرده است.

مادر این روحانی جوان در پاسخ به اینکه آیا وزیر بهداشت (مرضیه دستجردی) به قول خود برای تامین هزینه های درمان فرزندتان عمل کرد، گفت: هزینه های بیمارستان عرفان پرداخت شد ولی پس از ترخیص هزینه های فرزندم اعم از فیزیوتراپی و... برعهده خودمان است.