امر به معروف و نهی از منکر باید تبدیل به مُد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حائری شیرازی شامگاه سه شنبه با حضور در منطقه افسریه تهران از خلیلی طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر عیادت کردند.

ایشان ضمن دلجویی از این طلبه جوان به تشریح جایگاه امر به معروف اشاره کرده و افزودند: افرادی که در راه امر به معروف آسیب دیده اند باید مورد تجلیل قرار گرفته و این رفتارشان به عنوان یک الگو و ارزش در جامعه معرفی شود.

آیت الله حائری شیرازی ادامه داد: تجلیل از آمرین به معروف یک مسئله شخصی نیست و با چنین دیدارهایی اجر آمر به معروف کاسته نمی شود بلکه کمک می کند تا این کار به یک مُد تبدیل شده تا دیگران نیز در راه خدا گام بردارند. امر به معروف و نهی از منکر از خصلت های الهی است که مدتی متروک بوده و برای زنده شدن نیاز به زمان دارد.

ایشان همچنین ضمن دلجویی از علی خلیلی طلبه 21 ساله، افزودند: انسان زمانی که با خداوند ملاقات می کند باید بتواند سرش را بالا کند. پدر بنده همیشه ناراحت بود که چرا ما یک سیلی، یا فحش در راه اسلام نخورده ایم. امام حسین نیز که در راه خداوند در راه امر به معروف و نهی از منکر گام برداشت، چنان دوستانی پیدا کرد که در ظهر عاشورا خود را سپر بلای امام کرده و تمام بدنشان پر از تیر دشمنان شد.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به حدیث «إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَتَعَاهَدُ المُومِنُ بِالبَلَاء کَمَا یَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ اَهلَهُ بالهَدِیَّةِ مِنَ الَغیبَةِ وَ یَحمِیهِ الدُّنیَا کَما یَحمِی الطَّبیبُ المَریضَ» گفت: خداوند عزیز و با جلال از بنده مؤمنش با رنج و بلا دلجویی می کند، همچنان که شخص با هدیه ای که از سفر آورده، از خانواده اش دلجویی می کند و خدا مومن را از دنیا پرهیز می دهد.

گفتنی است علی خلیلی دو سال پیش و در یکی از شبهای تیرماه سال 90 که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان را که سوار بر خودرو بوده و موسیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند دعوت به آرامش (امر به معروف و نهی از منکر) کرد ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل شد و یکی از سرنشینان با ضربه چاقو این طلبه جوان را مجروح کرد.(اینجا)

در حالی که علی خلیلی بعد از چند نوبت عمل جراحی هنوز در بستر بیماری بوده و ناچار است از حنجره مصنوعی استفاده کند، شنیده می شود که ضارب این طلبه جوان چندی پیش نیز اقدام به ضرب و شتم کرده است.

حضور طولانی مدت آیت الله حائری شیرازی بر بالین علی خلیلی و امتناع ایشان از نشستن و همچنین تواضع علی خلیلی و جمع کردن پاهای خود با وجود وضعیت جسمی اش در حضور آیت الله حائری شیرازی، از حاشیه های این جلسه بود.