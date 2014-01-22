صحبت هایی که درباره قراردادم می شود کذب است/ سقف قرارداد بازیکنان ذوب آهن به اندازه بازیکنان شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، نحوه جدایی مجتبی بین عقیل از تیم بسکتبال شهرداری گرگان که ابتدای فصل امسال با مسئولان شهرداری به توافق نرسید و به تیم ذوب آهن اصفهان رفت، باعث به وجود آمدن حرف و حدیث هایی پشت سر او شده بود. بعضی ها اعتقاد داشتند که خود او قلباً نمی خواست در گرگان بماند و برخی دیگر از عدم تمایل باشگاه سخن می گفتند.

بازی اخیر ذوب آهن و شهرداری که با شکستی دیگر برای نماینده بسکتبال گرگان همراه شد فرصت مناسبی بود تا پای صحبت های این بازیکن گرگانی بنشینیم و از اتفاقاتی که منجر به رفتن او از بسکتبال گرگان شد را از زبان خودش جویا شویم.

"مجتبی بنی عقیل" ملقب به "پنجه طلا" صحبت هایش را با قرارداد اول فصل شروع کرد و گفت: صحبت هایی که درباره قرارداد من می شود کذب محض است، قراردادی که اول فصل می خواستند با من ببندند 20 درصد پایین تر از سال گذشته بود و من را مجبور به قرارداد بستن می کردند.

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: من بازیکن حرفه ای هستم و حق داشتم به پیشنهادهایم فکر کنم و به تیمی که پول بیشتری بدهد بروم، بعضی از آقایان در قرارداد من دست بردند بدون اینکه من بدانم یا اجازه بدهم، من 4، 5 بازی اول فصل بیرون بودم و بعد از آن مربی و سرپرست تیم به من گفتند که تیم به شما احتیاجی ندارد و من بنا به صحبت های این افراد از تیم جدا شدم، وقتی که با تیم ذوب آهن قرارداد بستم شهرداری از من 20 درصد قراردادم را مطالبه کرد و من شوکه شدم، آن ها می گفتند که تو با ما قرارداد 2 ساله داشتی در حالی که من از این موضوع بی اطلاع بودم.

مجتبی بنی عقیل که دل پری از اتفاقات ابتدای فصل داشت تصریح کرد: من از تیم دانشگاه آزاد به گرگان آمده بودم و با این تیم "قرارداد سفید" امضا کردم، طبق توافقاتی که انجام داده بودیم قرار بود قرارداد من یکساله باشد اما آن ها جواب اعتماد من را ندادند و در اقدامی عجیب مدت قرارداد را 2 ساله کردند، "حمید کلاسنگیانی" شاهد است که من ابتدای فصل یکساله قرارداد بسته بودم و آن ها عمداً آن را دوساله کردند تا هر طور که بخواهند بتوانند با من رفتار کنند.

بازیکن گرگانی بسکتبال ذوب آهن افزود: یکی از مربیان تیم که 20 سال در گرگان نبوده قول داده بود که در مدت 3 سال تیم گرگان را بومی می کند اما شما تحقیق کنید که در این مدت کدام بازیکن بومی را به بسکتبال این شهر معرفی کرده است؟ الان که دارید می بینید 10 بازیکن شهرداری غیر بومی هستند و من را هم که اول فصل نخواستند.

وی در ادامه گفت: سقف قرارداد را یکی از مربیان تیم گرفته است، در کجای بسکتبال یا حتی ورزش دنیا شما سراغ دارید که مربی تیم سقف قرارداد را بگیرد؟ به عنوان مثال "فرگوسن" سرمربی سابق منچستر یونایتد قرارداد هفتم یا هشتم را می گرفت! در گرگان مربی تیم بالاترین مبلغ قرارداد را می گیرد و هر مبلغی که دوست داشتند به بازیکنان غیر بومی می دهند و از من که گرگانی بودم 20 درصد از مبلغ قراردادم را کسر کردند.

بنی عقیل در ادامه مدیرعامل تیم را خطاب قرار داد و گفت: برای وصول 20 درصد از قرارداد جدید با ذوب آهن، مدیر عامل شهرداری به فدراسیون نامه زده و اعلام کرده بود که من به این باشگاه بدهکار هستم، می خواهم بگویم که مدیر عاملی که این قدر سختکوش و دنبال مسائل جزئی در بسکتبال است چرا درباره قعرنشینی این فصل تیم صحبتی نمی کند؟ من نمی دانم چه روابطی بین مدیرعامل و مربی است که در این باره اظهارنظر نمی کند.

وی درباره پایین بودن بودجه شهرداری نیز گفت: مسئولان شهرداری همیشه اعلام می کنند که پول نداریم و رقم بودجه ما پایین است در حالی که باشگاه ذوب آهن به همان اندازه بودجه در اختیار دارد، سقف قرارداد بازیکنان ذوب آهن به اندازه بازیکنان شهرداری است، اصلا قرارداد 400 یا 500 میلیونی که آقایان اعلام می کنند امسال کسی نگرفته است، آن ها اگر راست می گویند بیایند کپی مبلغ قراردادشان را با مدرک نشان دهند تا مشخص شود که چقدر گرفته اند.

مجتبی در ادامه بالاترین مبلغ قرارداد ذوب آهن را اعلام و تصریح کرد: بالاترین مبلغ که همان سقف قرارداد باشگاه ماست 90 میلیون تومان است اما بقیه بازیکنان خیلی کمتر از این گرفته اند بازیکن خارجی "ورانس" ماهی 10 میلیون تومان می گیرد و در کل 4 بازیکن گرانقیمت داریم.

بنی عقیل افزود: یک سوالی از مربی شهرداری دارم، چرا یک بازیکن غیربومی باید این فصل 75 میلیون رقم قراردادش باشد؟ چرا به من که بومی گرگان بودم این مبلغ را پیشنهاد نکردند؟ به هیچ وجه به من 60 میلیون پیشنهاد نکردند همان طور که بعد از باخت در بازی ها آن را گردن مسائل غیر فنی می اندازند به همان آسانی حقایق را انکار می کنند.

بازیکن گرگانی بسکتبال در پایان بازیکنان را عامل چهارمی فصل گذشته اعلام کرد و گفت: اول فصل گفتند که ما حداکثر 10 درصد بیشتر از سال قبل به تو پول می دهیم که من نسبت به این موضوع اعتراض کردم، سال گذشته شهرداری با تلاش من و دیگر همبازیان حرفه ای ام توانست چهارم لیگ شود، امسال قراردادم با ذوب آهن یکساله است و تا زمانی که مجموعه فعلی در باشگاه شهرداری باشند احتمال برگشتنم به گرگان ضعیف است.