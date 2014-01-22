به گزارش خبرنگار مهر، سالگرد همایش "سلامت و زندگی" سه‌شنبه شب با حضور علی دوستی‌مهر سرمربی تیم جوانان، مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین تیم ملی و مدیرفنی تیم جوانان، سعید مظفری‌زاده داور بازنشسته کشورمان، احمد هاشمیان رئیس و دکتر سیف عضو کمیته پزشکی فدراسیون در هتل لاله برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مجری برنامه با پخش کلیپی، به تمجید از علی دوستی‌مهر و عملکرد او در سال‌های اخیر فوتبال ایران پرداخت. او، دوستی‌مهر را یکی از مربیان سازنده فوتبال نامید که بازیکنانی نظیر مهدی مهدوی‌کیا و جواد کاظمیان شاگردانش بودند و سپس لقب "باغبان فوتبال ایران" را برای او در نظر گرفت. سپس کلیپی از گلزنی مهدی مهدوی‌کیا مقابل آمریکا پخش شد و مجری برنامه به تمجید از این بازیکن پرداخت که در عرصه ملی و باشگاهی افتخارات بسیاری برای فوتبال ایران به ارمغان آورد.

در زمان پخش این کلیپ، حاضران در مراسم پس از هر صحنه‌ای که ورود توپ مهدی‌کیا به دروازه آمریکا را از زاویه‌های مختلف به نمایش در می‌آمد، به شدت این بازیکن را تشویق می‌کردند. این صحنه چندین بار تکرار شد که در نهایت علی دوستی مهر به شوخی به مهدی‌کیا گفت: "آنقدر این صحنه را نشان می‌دهند که دروازه‌بان توپ را بگیرد." مهدوی‌کیا هم با خنده صحبت‌های دوستی‌مهر را تایید کرد.

در بخش دیگری از مراسم، از علی دوستی‌‌مهر درخواست شد روی سن آمده و در خصوص مبحث سلامت در زندگی مردم صحبت کند. دوستی‌مهر پس از پخش کلیپی از امام رضا(ع) صحبت‌هایش را اینگونه شروع کرد: انسان‌ها همیشه در خسران و زیان هستند مگر آنها که کار نیک انجام می‌دهند و به نوعی توانسته‌اند به مردم، کشور و جامعه خود خدمت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دور از انصاف او بخواهد در مورد پزشکی و سلامت صحبت کند، ادامه داد: اگر ما با خدا و قرآن ارتباط داشته باشیم قطعاً با هدایت‌های صحیح خداوند کریم و قرآن می‌توانیم دستاوردهای بسیاری را به دست آوریم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با اشاره به اینکه در گذشته تنها یک پزشک برای تمامی امراض وجود داشت اما امروزه پیشرفت‌های پزشکی چشمگیر است، یادآور شد: مگر می‌شود کسی خدا و امام رضا(ع) را داشته باشد، بعد مریض شود، به همین دلیل باید اعتقاد به ائمه و قرآن سرلوحه کارها باشد.

وی اضافه کرد: باید قدر سلامتی خود را بدانیم زیرا این بزرگترین نعمتی است که خدا در اختیار ما قرار داده است. اما واقعاً بعضی‌ها قدر این نعمت الهی را نمی‌دانند حتی قدر پدر و مادر خود که این همه برایشان زحمت کشیده‌اند را به خوبی ادا نمی‌کند و این مسایلی است که باعث مشکلات و مریضی می‌شود.

دوستی‌مهر با تاکید بر اینکه بیماری‌ها تنها جسمی نیست، ادامه داد: در این دوره و زمانه، بیماری‌های روحی و روانی بسیاری به وجود آمده که حاصل عدم اعتماد به خدا، قرآن و اهل بیت است. ما باید قدر سلامتی و پدر و مادران‌مان را بدانیم و اگر قدر این دو نعمت الهی را بدانیم خیلی از مشکلات‌مان برطرف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به خداوند اعتماد کرد، خاطرنشان کرد: تکبرها و منیت‌ها یکی از عوامل مشکلاتی است که امروز جامعه ما با آن روبرو است، باید اینها را کنار بگذاریم و به پیشکسوتان‌مان احترام گذاشته و به همنوعان و تهیدستان کمک کنیم. افتادگی را پیشه کنیم که این راه سلامت و سعادت است.

در حالی که کلیپی از مشکلاتی که فقر برای جامعه بشریت به وجود آورده پخش می‌شد، دوستی‌مهر صحبت‌هایش را با گفتن این جمله به پایان رساند: ما خدا، قرآن و ائمه را داریم اما قدرشان را نمی‌دانیم. اگر می‌خواهیم خیلی از مشکلات روحی و سلامتی برایشان را پیش نیاید، باید قدر این دو نعمت بزرگ را بدانیم.

سپس با پخش کلیپی از صحنه خداحافظی سعید مظفری‌زاده از داوری فوتبال پس از دربی 78 مجری برنامه این داور را به پشت تریبون دعوت کرد. سعید مظفری‌زاده هم با تشکر از دکتر سیف و عوامل برگزاری این همایش تنها به گفتن یک جمله بسنده کرد: "نعمت سلامت نعمت بزرگی است که امیدوارم خداوند آن را از شما و خانواده ‌هایتان آن را سلب نکند."

در ادامه برنامه کلیپی از موفقیت‌های فوتبالی مهدوی‌کیا پخش شد و کاپیتان پیشین تیم ملی ایران در میان تشویق حضار به بالای سن رفت. مهدوی‌کیا ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان برگزاری این همایش و تشکر از حاضران در این مراسم خطاب به سعید مظفری‌زاده گفت: شما داور باتجربه و جوانی هستید و امیدوارم از تصمیم خود منصرف شده و به قضاوت بازگردید.

وی سپس اظهار کرد: در طول دوران بازیگری‌ام، هر وقت با من مصاحبه‌ای صورت می‌گرفت اکثراً این سوال را از من می‌پرسیدند که بزرگترین آرزویت چیست و من می‌گفتم سلامتی. واقعاً بزرگترین نعمتی که خدا به انسان داده، سلامتی است و اگر روزی بیمار شویم، آنوقت قدر آن را می‌دانیم.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: همیشه دوست داشتم در چنین جمعی فرصتی برایم فراهم شود تا به معضلاتی که کودکان امروز جامعه ایران با آن مواجه هستند، صحبت کنم. این واقعاً موضوع مهمی است.

وی ادامه داد: سلامت تنها سلامت جسم و جان نیست بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی نیز بسیار اهمیت دارد. همانطور که همه اعتقاد دارند مادر تمام ورزش‌ها دوومیدانی است، اعتقادم این است مادر همه بیماری‌ها چاقی است و خیلی‌ها در جامعه امروز ما گرفتار این مشکل هستند. بسیاری از بیماری‌ها از جمله دیابت، کمردرد، زانودرد فشار خون و چربی ماحصل این مشکل بزرگ است.

مهدوی‌کیا افزود: ما زمان کودکی وقتی از مدرسه به خانه می‌آمدیم، می‌رفتیم در کوچه و 4 تا 6 ساعت فوتبال و بازی‌های مختلف انجام می‌دادیم اما امروز کودکان ما با دو معضل بزرگ یعنی انجام مفرط بازی‌های رایانه‌ای و استفاده از غذاهای آماده و فست فودی روبرو هستند.

وی یادآور شد: بازی‌های کامپیوتری باعث کم تحرکی کودکان شده و از سوی دیگر استفاده از غذاهای آماده و بحث تغذیه کودکان را با معضلات بزرگی مواجه می‌کند. شما ببینید در سال‌های نه چندان دور تغذیه مردم ایران چقدر سالم بود و بیشتر مردم از غذاهای خانگی و میوه‌ها استفاده می‌کردند اما امروز غذاهای آماده و خوش خوراک جای آنها را گرفته است.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران ادامه داد: امروز وقتی به محله‌های قدیمی سر می‌زنم دیگر آن شور و هیجان را نمی‌بینم، هرچند جمعیت بیشتر و تعداد خانه‌ها افزایش یافته اما دیگر از آن شور و نشاط کودکانه در کوچه‌ها خبری نیست. یک سری از بازی‌ها آن دوران که نسلش منقرض شده و همین موضوع باعث کم تحرکی و معضل چاقی برای کودکان شده است.

وی با اشاره به اینکه در جمع امروز مان شاهد بودم تعدادی از کودکان هستند که سنشان به 7-8 سال نمی‌رسد اما هر کدام حداقل 4-5 کیلو اضافه وزن دارند، ادامه داد: پدر و مادران وظیفه دارند، به تغذیه و نوع رفتارهای کودکان خود رسیدگی کنند. باید تغذیه صحیح، رژیم غذایی مناسب، سلامت کودکان و تحرک بیشتر را سرلوحه کار آنها قرار دهیم تا در آینده خیلی از مشکلات برطرف شود.

مهدوی‌کیا اضطراب و التهاب را یکی دیگر از ناهنجاری‌های جامعه ایرانی دانست و گفت: یک نمونه این مشکل را در رانندگی می‌بینید. شما اگر از یک در بخواهید خارج شود به همدیگر تعارف می‌کنید اما در رانندگی همه می‌خواهید از همدیگر سبقت بگیرید. مثلاً در آلمان اگر تصادفی صورت می‌گرفت طرفین از ماشین پایین می‌آمدند و از حال همدیگر باخبر می‌شدند اما در ایران قضیه برعکس است و من بارها دیدم طرفین با همدیگر دعوا می‌کند، در صورتی که ماشین‌ها بیمه است و هیچ مشکلی نیز وجود ندارد.

در پایان این مراسم لوح‌های تقدیر و جوایز ویژه‌ای به علی دوستی‌مهر، مهدی مهدوی‌کیا و سعید مظفری‌زاده اهدا شد و آنها رسماً به عنوان سفیران سلامت برگزیده شدند.