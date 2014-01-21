به گزارش خبرنگار مهر، توحید سیفبرقی متخصص پزشکی ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از جشن سالگرد سلسله همایشهای سلامت و زندگی تحت عنوان آموزش برای تغییر، خبر داد.
سیفبرقی در گفتگو با سایت فدراسیون با اشاره به معرفی سفیران سلامتی که از پیشکسوتان محبوب فوتبال کشور هستند، از همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این برنامه خبر داد و گفت: در این برنامه آقایان علی دوستیمهر و مهدی مهدویکیا بعنوان سفیران سلامتی معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این برنامه ساعت 19 امشب سهشنبه در هتل لاله برگزار میشود، افزود: در این برنامه هر کدام از سفیران سلامتی به مدت 10 دقیقه برای حضار سخنرانی خواهند کرد. همچنین در این جلسه از سعید مظفریزاده، داور تحصیل کرده و محبوب کشور، تقدیر و قدردانی خواهد شد.
همچنین دبیر با همکاری فدراسیون فوتبال و دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز چهارشنبه 2 بهمن از ساعت 17 در محل مجموعه فرهنگی- هنری ایوان شمس (آدرس:بالاتر از میدان گلها،تقاطع اتوبان کردستان و جلال آل احمد) خبر داد. در این برنامه نیز سفیران سلامتی برای بازیکنان فوتبال استان تهران سخنرانی خواهند کرد.
همچنین دبیر همایش از برگزاری همایش مبانی مبارزه با دوپینگ با همکاری فدراسیون فوتبال و دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد که ساعت 17 روز روز چهارشنبه دوم بهمنماه در محل مجموعه فرهنگی - هنری ایوان شمس برگزار میشود. در این برنامه نیز سفیران سلامتی برای بازیکنان فوتبال استان تهران سخنرانی خواهند کرد.
پیام دبیر همایش سلامت و زندگی به مناسبت جشن سالگرد همایش به شرح زیر است:
" قطعا سلامتی اولين و مهمترين مطالبه جامعه مترقی بشمار میرود. سلامت شرط ضروری برای ایفای نقشهای فردی و اجتماعی افراد است و انسانها در صورتی میتوانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند، هم جامعه آنها را سالم بداند و هم در جامعه سالم زندگی کنند.
"همایش سلامت و زندگی" تلاشی مبارک در راستای توسعه سلامتی در بین ایرانیان است. برگزاري همايشهای سلامت و زندگی، تلاش در راستای آموزش برای تغییر و همچنین توسعه اجتماعی است. قطعا، برگزاری همایشهای مشابه به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رودرروی اساتید دانشگاه و جامعه و ایجاد زمینهای برای فعالیتهای جمعی خواهد بود. اینک در سالگرد این همایش بیاد ماندنی و خود جوش مردمی، خوشحال هستیم تاسفیران سلامتی که از پیشکسوتان ورزشی محبوب کشور هستند، به مردم عزیز میهن معرفی کنیم.
در نهايت از همه پژوهشگران و صاحبان فکر و اندیشه دعوت بعمل میآيد تا با شركت فعال در اين همايش خاطرات به یاد ماندنی در ذهن شرکت کنندگان این همایش بجا بگذارند. بیشك مجريان علمی همایش یعنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران از نظرات همه عزيزان در جهت برگزاری هرچه با شكوهتر اين همایشها در سال آتی استقبال میکند."
دکتر سیف اعلام کرد که حضور اهالی فوتبال و رسانهها برای پوشش این مراسم آزاد است.
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