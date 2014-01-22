تشکیل هیات نظارت بر توافق نامه ژنو ملغی نشده است/ به گفته عراقچی غربی ها به توافق ژنو عمل کردند

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روند موافقت نامه ژنو مورد بررسی قرار گرفت و آقای عراقچی توضیحات مفصلی درباره روند اجرایی توافق و نحوه اجرای تعهدات گروه 1+5 در جهت لغو تحریم ها و انجام تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

تعهد جمهوری اسلامی به لحاظ توقف فعالیت ها فقط شامل توقف غنی سازی 20 درصد می شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: آقای عراقچی توضیح داد که تعهد جمهوری اسلامی به لحاظ توقف فعالیت ها فقط شامل توقف غنی سازی 20 درصد می شود و تبدیل اورانیوم غنی شده 20 درصد و مابقی فعالیت های هسته ای محدود و ملغی نخواهد شد و همه فعالیت ها سر جای خود دنبال می شود.

وی ادامه داد: مذاکره کننده هسته ای ایران در این جلسه یادآور شد که طبق توافق ژنو و در بخش تعهدات، اقدام جدیدی را انجام نخواهیم داد، یعنی آنچه که تاکنون ایران در زمینه هسته ای انجام داده است، به قوت خود باقی خواهد ماند.

نقوی حسینی اضافه کرد: همچنین بر اساس صحبت های آقای عراقچی، غربی ها نیز تاکنون به تعهدات خود عمل کرده و لغو تحریم ها بر اساس جدول زمان بندی آغاز شده و مشکلی وجود ندارد.

تشکیل هیات نظارت بر توافق نامه ژنو با پیشنهاد هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل هیات نظارت بر توافق نامه ژنو نیز بیان داشت: هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح روزهای سه شنبه جلسه تشکیل می دهد و در جلسه اخیر پیشنهاد شد برای اینکه کمیسیون و مجلس در جریان روند اجرایی قرار بگیرند، هیات نظارت بر توافق نامه تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه روی اعضای این هیات نیز بحث شد و پیشنهاد شد که روسای کمیته های سه گانه کمیسیون امنیت ملی، پنج نفر از متخصصین هسته ای مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عضو این هیات شوند.

وی تأکید کرد: برای تشکیل این هیات باید این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه کمیسیون ، در جمع اعضا نیز مطرح شود و اگر اعضای کمیسیون هم رأی بدهند این مسئله عملیاتی خواهد شد.

نقوی یادآور شد: هیات رئیسه کمیسیون پیشنهاد داد که در جلسه عصر دیروز ، تشکیل این هیات به رأی گذاشته شود اما به جهت مباحثی که آقای عراقچی مطرح کردند، امکان طرح این موضوع فراهم نشد.

این مسئول متذکر شد: بنابراین رسانه هایی که اعلام داشته اند این هیات تشکیل شده است یا رئیس هیات، فرد خاصی است خبر را به درستی منتقل نکرده اند و از طرف دیگر رسانه هایی که ملغی شدن این هیات را پوشش داده اند نیز خبر را به درستی انتقال نداده اند.

وی در پایان تأکید کرد: تشکیل هیات نظارت بر توافق نامه ژنو با پیشنهاد هیات رئیسه کمیسیون مطرح شده و باید در کمیسیون امنیت ملی به تصویب برسد.