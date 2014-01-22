بیش از 227 هزار نامه مردمی در سفر روحانی به خوزستان دریافت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکریم سیدنور با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان خوزستان با قدردانی از تمامی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان، شرکت ها، نهاد ها و ادارات دولتی و خصوصی که در برگزاری شایسته سفر نقش داشتند، به طور ویژه از مردم استان تقدیر کرد و گفت: مردم مهمان نواز و خونگرم ما نیز با حضور پرشورشان استقبال شایسته ای از ریاست محترم جمهور و هیات همراه وی انجام دادند.



وی بیان کرد: ستاد ویژه ای با حضور 280 نفر نیروی انسانی برای دریافت نامه های مردمی در سالن 13 آبان اهواز مستقر شد که از 26 دی ماه به مدت هشت روز در امر دریافت، بازگشایی و شمارش نامه ها فعالیت داشت.

مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان تصریح کرد: از مجموع نامه های دریافتی تعداد 36 هزار و 525 نامه دارای کد ملی و بقیه فاقد کد ملی بودند که توسط سامانه سامد به اطلاع آن عزیزان رسانده شد که جهت تکمیل اطلاعات و ثبت کد ملی شان اقدام کنند.



وی اعلام کرد: در جریان سه روزه سفر ریاست محترم جمهور به استان خوزستان 10هزار و 381 درخواست مردمی از طریق تماس تلفنی با سامانه سامد ارائه شد و 5 هزار و 7نفر نیز مراجعه حضوری به ستاد ارتباط مردم و دولت در استان خوزستان داشتند.



سید نور گفت: بررسی محتوای پیام های مردمی نشان می دهد که 99درصد پیام ها درخواست و مابقی شکایت، انتقاد، گزارش و ارائه طرح و ایده بوده است.



مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان افزود: از این تعداد 10 هزار و 765 مورد درخواست های مردمی بوده است.



وی با اشاره به این که 55 درصد پیام های مردمی با موضوع کمک های مالی بلاعوض، امرار معاش، جهیزیه و پرداخت بدهی بوده است، گفت: 17 درصد متقاضیان نیز درخواست اشتغال داشته اند.



سیدنور ادامه داد: 12 درصد درخواست ها برای تبدیل وضعیت شغلی و تعدادی نیز خواستار ارائه خدمات شهری از قبیل حل مشکلات آب، فاضلاب، آسفالت،برق رسانی و گاز رسانی بوده اند.



مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان گفت: بیشترین درخواست ها مربوط به شهرهای اهواز، مسجدسلیمان، گتوند، ایذه، شوشتر، اندیکا و لالی و کم ترین آن ها در شهرهای شادگان،هندیجان و آغاجاری بوده است.



سید نور ابراز کرد: از 24 تا 27 دی ماه تعداد 65 هزار و 408 تماس با ستاد سامد برقرار شد که تعداد تماس های پاسخ داده شده که منجر به ثبت و ارجاع گردیده است 17 هزار و 290 مورد است؛ مابقی تماس ها به تعداد 41 هزار مشاوره شده اند.



وی بیان کرد: از مجموع تماس های دریافتی 58 هزار و 260 مورد به صورت آنلاین و تعداد 7هزار و 148 تماس به طور آفلاین ثبت شده اند.



سیدنور گفت: 73نفر کارشناس سامانه سامد به صورت آنلاین پاسخگوی تماس گیرندگان بوده اند.



مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان در ادامه با اشاره به حضور امین زاده معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری، در این سفر، گفت: نشستی با حضور وی و رئیس دادگستری استان، رئیس دیوان محاسبات، معاونت برنامه ریزی حقوقی نهاد ریاست جمهوری و بیش از 150 نفر از کارشناسان حقوقی استان برگزارشد.



وی بیان کرد: در این نشست درخواست ارائه سرفصل های آموزشی به منظور بالا بردن و ارتقاء سطح کارشناسان و روسای حقوقی دستگاه های دولتی استان خوزستان، به معاون حقوقی رئیس جمهور ارائه شد.



سید نور با اشاره به این که لازم است با کارشناسان حقوقی برخورد شایسته ای صورت بگیرد، گفت: به منظور تسهیل و تسریع رفت و آمد کارشناسان حقوقی دستگاه ها، با نظر مساعد رئیس دادگستری استان پیشنهاد شد که کارت تردد ویژه کارشناسان حقوقی صادر شود.





