ماینرهای غیرمجاز در دشتستان کشف شد؛دستگیری ۳ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با بیان اینکه ارزش ماینر های مکشوفه ۱۳ میلیارد ریال براورد شد، تصریح کرد: در این رابطه سه نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

