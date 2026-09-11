https://mehrnews.com/x3d3dd ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6944192 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ تجمع مردم چرام در صد و نود و پنجمین شب مقاومت و پایداری چرام-تجمع مردم چرام در صد و نود و پنجمین شب مقاومت و پایداری برگزار شد. دریافت 64 MB کد مطلب 6944192 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید ایستادگی مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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