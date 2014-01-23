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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

الظواهری به تروریست ها:

از کشتن یکدیگر در سوریه دست بردارید

از کشتن یکدیگر در سوریه دست بردارید

سرکرده شبکه تروریستی القاعده از تروریست های مخالف دولت سوریه خواست دست از کشتن یکدیگر برداشته و به مقابله با دمشق بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ادامه درگیری های داخلی تروریست ها در سوریه موجب واکنش "ایمن الظواهری" سرکرده القاعده شد. وی در پیامی صوتی از تروریست ها خواست به درگیری با یکدیگر پایان دهند. در این پیام که در اینترنت منتشر شده، آمده است: قلب ما از برادرکشی در سوریه به درد آمده است. به ادعای الظواهری تروریست ها در سوریه برای "جهاد در راه اسلام" گرد آمده اند و باید دست از اختلاف و تفرقه بردارند.

سرکرده القاعده از گروه های تروریست که طی روزهای اخیر با کشتن دهها زن و کودک بی گناه در سوریه اوج قساوت و وحشیگری خود را به نمایش گذاشته اند خواست برای ساقط کردن نظام "بشار اسد" متحد شوند. این در حالی است که از ابتدای سال جاری میلادی درگیری بین گروه های تروریستی "جبهه النصره" و گروه موسوم به داعش برای به دست گرفتن کنترل مناطق فعالیت مخالفان اسد، شدت گرفته است.

گفتنی است نماینده سوریه در سازمان ملل روز گذشته در حاشیه نشست ژنو 2 به ارائه اسنادی از فعالیت گروه های تروریستی در سوریه و حمایت برخی کشورهای منطقه از آنان پرداخت.

کد مطلب 2220028

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