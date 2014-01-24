درگیری لفظی لاوروف و کری بر سر ایران/ نشست نمایندگان دولت سوریه و مخالفان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد اولین دیدار میان جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در کنفرانس ژنو، دیداری جنجالی و همراه با تنش به پس گرفتن دعوت از ایران برای مشارکت در ژنو 2 بوده است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ابتدا از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 شرکت کرده بود، اما با فشارهای گسترده آمریکا و گروههای مخالف سوری و حامیان آنها، بان کی مون، دعوت خود را پس گرفت که این اقدام با انتقادهای شدید روسیه و دولت سوریه همراه شد.

یک منبع آمریکایی به خبرنگار المیادین درسوئیس گفته است نمی توان یک نظام اسلامی را جایگزین نظام فعلی به ریاست بشار اسد کرد.

همچنین یونان از هیئت اعزامی از سوی دولت سوریه به سبب متوقف کردن هواپیمای آنها به مدت پنج ساعت در مسیر حرکت به سمت سوئیس عذرخواهی کرد.

از سوی دیگر صالح مسلم محمد رئیس اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه تاکید کرد هیچ نماینده ای از سوی کردهای سوریه در کنفرانس ژنو 2 دعوت نشده اند.

آنچه خبرنگار المیادین به نقل از یک منبع آمریکایی درباره تفاهمات روسیه و آمریکا و ابلاغ آن به فرانسه نقل کرده، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اخضرالابراهیمی نماینده خود در امور سوریه مورد تاکید قرار داد و گفت آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را فقط مردم سوریه مشخص خواهند کرد و افرادی که از خارج وارد سوریه شده اند، هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت.

وزیر خارجه روسیه بر اهمیت نقش ایران در حل بحران سوریه تاکید کرده است.

این در حالی است که قرار است مذاکرات صلح درباره سوریه امروز در ژنو از سرگرفته شود با این حال شبکه العربیه گزارش داد ابهام بر سازوکار مذاکرات سایه افکنده است

العربیه هم مدعی شد لاوروف به مخالفان سوری گفته است مسکو هرگز بر بقای بشار اسد در قدرت پافشاری نمی کند.

مخالفان سوری مدعی شده اند جامه جهانی متقاعد شده است که اسد دیگر جایی در سوریه ندارد.

این گفتگوها در حالی ازسرگرفته می شود که دولت سوریه بر اصول و مواضع خود تاکید کرده است.

هیئت رسمی سوریه طی ساعات اخیر نشستهایی با نمایندگانی از دولت های عضو اتحادیه اروپا برگزار کرده است.

این در حالی است که پایگاه خبری النشره گزارش داد پس از حرف و حدیثهایی درباره لغو نشست مشترک هیئت رسمی سوری و هیئت مخالفان در یک سالن، عمران الزعبی وزیر خارجه سوریه به زودی کنفرانسی برگزار خواهد کرد که نشان می دهد امور جهت گیری منفی پیدا خواهد کرد.



از سوی دیگر شبکه العربیه از لغو نشستی که قرار بود میان هیئت رسمی سوریه به ریاست ولید المعلم و هیئت مخالفان سوری برگزار شود، خبر داد. شبکه روسیاالیوم هم گزارش داد مخالفت الجربا رئیس گروه موسوم به ائتلاف مخالفان سوری، سبب لغو نشست با هیئت رسمی سوریه شد.