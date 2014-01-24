امیدواری آمانو به حمایت کشورهای عضو آژانس برای فعالیت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه نشستی فوق العاده در رابطه با ایران دارد. این نشست در خصوص نظارت آژانس بر اجرای توافقنامه هسته ای ژنو در ایران برگزار می شود.

پیشتر "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از کشورهای عضو خواسته بود تا در تامین هزینه های مالی افزایش فعالیت بازرسان آژانس در ایران کمک کنند، در همین رابطه بک دیپلمات غربی به رویترز گفت که تامین این پول مشکل چندانی ندارد.

در تاریخ 28 دی ماه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید با اعلام اینکه نظارت بر صحت اجرای توافقنامه ژنو از سوی ایران و کشورهای 1+5 نیاز به شش میلیون یورو (8.2 میلیون دلار) هزینه دارد از کشورهای عضو خواست تا در تامین این هزینه مشارکت کنند.

آمانو با انتشار گزارشی جدید با تاکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نقشی محوری در نظارت بر اجرای توافقنامه هسته ای ژنو خواهد داشت خواستار مشارکت کشورهای عضو آژانس در تامین هزینه های این کار شد.

آمانو با اشاره به نامه مشترک مورخ 13 ژانویه ایران و شش کشور که در آن از آژانس درخواست شده تا فعالیتهای نظارت و راستی آزمایی ضروری در ارتباط با برنامه اقدام را اتخاذ کند، تشکیل نشست شورای حکام در تاریخ 24 ژانویه را به دلیل مشورت با اعضا در این رابطه اعلام کرده است.

مدیر کل آژانس شب گذشته در توضیح این گزارش جدید چهار صفحه ای گفت : ما ضمن استقبال از توافق چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا(E3+3) در قالب طرح اقدام مشترک با ایران، دبیرخانه آژانس را مامور یافتن روشی برای آن دسته از عناصر توافق که مربوط به آژانس است، کردیم تا بتواند اجرایی شود.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: در آغاز طرح اقدام مشترک تاکید شده که هدف از این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع و درازمدت براساس توافق دوجانبه است که اطمینان حاصل می کند برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز خواهد بود.

در بخش دیگر گزارش با فهرست کردن اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو، آمانو اعلام کرده است که آژانس در جریان مذاکرات بین ایران و 1+5 برای اجرای اقدامات اولیه بوده است.

مدیرکل آژانس در خصوص تبعات مالی افزایش فعالیتهای آژانس به واسطه اجرای توافق ژنو اعلام کرده که برای اجرای شش ماهه حدود شش میلیون یورو نیاز است که نیم میلیون آن از طریق جابجایی فعالیتها امکان دارد.