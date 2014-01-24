تنها 24 هزار معلول در کشور شاغل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی سخنگویی در اختتامیه اولین "کنگره توانبخشی مبتنی بر جامعه عصر"، گفت: با گذشت بیش از دو دهه از شکل‌گیری فعالیتهای توانبخشی مبتنی بر جامعه ، امروز شاهد ثمرات و تلاش های ارزنده ای هستیم که در راستای آموزش افراد معلول و خانواده های آنها، انجمنهای غیر دولتی و گروه های خود یار و سایر شبکه ها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک استفاده مطلوب از ظرفیتهای بخشهای غیر دولتی، گامی اساسی در پیشبرد برنامه ها محسوب می شود و تردیدی نیست که شبکه سازی ظرفیتهای این بخش منوط به اجرای برنامه های آموزشی و تدوین اساسنامه و دستوری عملی است که با اهداف مورد نظر در برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه کاملا منطبق باشد که راهکارهای این امر نیز موضوع هم اندیشی کارشناسان امر خواهد بود.