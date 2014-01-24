صبحی پر از نشاط و سلامتی برای اراکی ها/ کوهپایه های پر از برف دره گردو میزبان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده روی خانوادگی یکی از برنامه های ویژه در راستای ترویج ورزش های همگانی است. ورزش همگانی در ایجاد نشاط و شادی در فضای عمومی جامعه و همچنین زیرساختی برای سلامتی جایگاه ویژه ای دارد و حضور پر شور مردم نشان دهنده علاقه و نیاز آن ها به برگزاری چنین برنامه هایی دارد.

رئیس فدراسیون هیئت ورزش های همگانی صبح جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی در اراک گفت: یکی از اهداف فدراسیون ورزش های همگانی ایجاد شور و نشاط در جامعه است.

علی مجدآرا افزود: هم اکنون کشور ما در رده بندی جهانی شادی و نشاط و سهم سلامت، وضعیت مطلوبی ندارد باید به عنوان دغدغه ای برای تمام مسئولین کشوری مطرح باشد.

40 درصد درآمد مردم جامعه صرف درمان می شود

وی با بیان اینکه طبق آمار 40 درصد درآمد مردم جامعه صرف درمان می شود که بازنگری در سبک زندگی را می طلبد، افزود:رتبه ایران در بین 170 کشور جهان در شادی و نشاط رتبه 120 و در سهم سلامت 117 است که نیاز به تامل بیشتر دارد.

مجد آرا خاطرنشان کرد: این آمار نشانگر لزوم تغییر در سبک زندگی از جمله ورزش و تغذیه است که سه تا شش ساعت ورزش منظم در طی هفته، تغییر تغذیه و استمرار آن در این مهم موثر است.

وی تاکید کرد: فدراسیون ورزش های همگانی با 60 انجمن، کمیته و هیئت در راستای سلامتی مردم بیشترین سهم را دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: ورزش از دیدگاه مختلف قابل توجه است و ورزش همگانی به عنوان زیرساخت جامعه مورد توجه است و همچنین ورزش در مشارکت های اجتماعی٬ قهرمانی و حرفه ای نقش آفرین است.

سعید ملکی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه ورزش همگانی در جامعه، افزود: ورزش در حوزه سلامت خانواده و اجتماع بسیار تاکید شده و مسوولان نظام نیز در دوران مختلف به این مهم اهتمام ورزیدند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز در صنایع مختلف استان مشغول به فعالیت هستند توجه به سلامتی این شهروندان باید در اولویت کای هیئت ورزش های همگانی استان مرکزی قرارگیرد.

وی با بیان اینکه این همایش با هدف توسعه ورزش های همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین شهروندان اراکی برگزار شد، اظهار کرد: از دیگر اهداف این برنامه شناسایی و معرفی رشته های مختلف ورزشی به جوانان و ایجاد فرهنگ پیاده روی در جامعه اشاره کرد.



ملکی ادامه داد: اولین جشنواره های پیاده روی عمومی در کشوربه ابتکار اداره کل تربیت بدنی سابق (ورزش و جوانان) استان مرکزی زمستان هشتاد و هفت در قالب جشنواره زمستانه در اراک برگزار شد و استان مرکزی پایه گذار جشنواره های پیاده روی عمومی در کشور نام گرفت.



شهردار اراک نیز در این مراسم گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه ورزش همگانی بر آن شدیم که هر ماه در در یکی از پارک های شهر گردهمایی ورزشی داشته باشیم که این برنامه مدتی است در حال اجراست.

محمد ابراهیم عباسی با اشاره به حضور پرشور مردم در این همایش گفت: حضور مردم نشانگر نیاز و علاقه آن ها به این گونه برنامه ها است.

وی با اشاره به ساخت مجموعه گردشگری 800 هکتاری در اراک با مرکزیت کوه سرخه افزود: امیدواریم مردم ما را در نامگذاری و ارائه پیشنهاد در خصوص ساخت این مجموعه یاری کنند.

برگزاری همایش خانوادگی در روز درختکاری

عباسی همچنین از برگزاری همایش خانوادگی در روز درختکاری خبر داد و افزود: مجموعه شهرداری به زودی 250 هکتار فضای سبز در شرق و غرب اراک احداث خواهد کرد که به منظور کاشت نهال در این مجموعه از مردم در خواست داریم با حضور خود در آن روز و کاشت نهال با نام خود در این فعالیت مشارکت داشته باشند.

اسکندری یکی از شرکت کنندگان در این همایش نیز گفت: از روزی که اعلام شد قرار است این برنامه اجرا شود با خاتواده تصمیم گرفتیم که در آن شرکت کنیم، البته در فل بهار و تابستان کوهروی می رویم ولی در زمستان برای اولین بار است که آمدیم.

وی با بیان اینکه چنین برنامه هایی علاوه بر سرگرم بودن در تغییر روحیه نیز تاثیر دارد، افزود: دیدن این همه هیجان و شور، بازی کردن در فضای پر از برف، بالا رفتن و رسیدن به تپه نورالشهدا حس خوبی به انسان منتقل می کند که کسالت یک هفته خستگی را از آدم دور می کند.

نجفی نیز گفت: امیدوارم برگزاری چنین برنامه هایی مداومت داشته باشد خصوصا در فصل زمستان چون در این فصل فرصت برای مسافرت رفتن کمتر پیش می آید.

به اصرار دختر کوچکم به این برنامه آمدم

وی ادامه داد: من فکر می کنم مردم اینقدر درگیر کار و مشغله های دیگر هستند که سلامتی و نشاطشان را فراموش کرده اند، شما یک نگاه به این مردم بیندازید پر از انرژی هستند.

نجفی افزود: من به اصرار دختر کوچکم به این برنامه آمدم ولی تصمیم گرفته ام کوهروی را در برنامه خود قرار دهم البته امیدوارم بتوانم آن را عملی کنم.

کوهپایه های سفید سرخه امروز مملو از جمعیت بود، یکی آدم برفی درست می کرد، یکی از تپه نورالشهدا بالا می رفت تا دلش را در آبی زلال آسمان در کنار شهدای گمنام جلا دهد، عده ای در حال سُرخوردن هستند و عده ای در میان برف ها قدم می زنند. مردم اراک در این مراسم 250 میلیون ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد کمک کردند و صبح پرنشاطی را گذراندند.

این همایش پیاده روی از شبکه 3 سیما به صورت زنده پخش شد و به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک، هیئت های ورزشی و همکاری شهرداری اراک برگزار شد.

