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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

پورامینی: امنیت پایدار با همراهی مردم و مجاهدت مرزبانان محقق می‌شود

پورامینی: امنیت پایدار با همراهی مردم و مجاهدت مرزبانان محقق می‌شود

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان کردستان، امنیت را حاصل همدلی مردم و تلاش نیروهای مسلح دانست و بر جایگاه راهبردی مرزبانان در صیانت از کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورامینی، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج با تبریک هفته ناجا به کارکنان انتظامی و مرزبانی و خانواده‌های آنان اظهار کرد: هفته فراجا فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی است؛ نیروهایی که در مسیر تأمین امنیت کشور و خدمت به مردم، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی با اشاره به شعار هفته انتظامی با محوریت پلیس مجاهد و ملت همراه افزود: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح است و تعامل میان مردم، پلیس و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به تقویت امنیت پایدار در جامعه منجر شود.

پورامینی با بیان اینکه امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه است، تصریح کرد: امنیت پایدار موضوعی وارداتی نیست که بتوان آن را از دیگران دریافت کرد، بلکه با مشارکت مردم، تلاش نیروهای مسلح و تقویت همبستگی اجتماعی در داخل کشور شکل می‌گیرد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان کردستان ادامه داد: هر اندازه ارتباط و اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای انتظامی تقویت شود، زمینه برای تأمین امنیت پایدار و افزایش آرامش اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

مرزبانان خط مقدم صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور

وی با اشاره به جایگاه مرزبانان در حفاظت از مرزهای کشور گفت: مرزبانان در خط مقدم پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی قرار دارند و با تحمل دشواری‌های فراوان، از مرزها و آرامش مردم حراست می‌کنند.

پورامینی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت مرزها افزود: مرز هر کشور بخشی از شرف و هویت آن کشور است و صیانت از آن، مسئولیتی خطیر و افتخارآمیز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فداکاری شهدای مرزبانی اظهار کرد: برخی از مرزبانان در شرایط سخت آب‌وهوایی و مسیرهای صعب‌العبور، جان خود را در راه تأمین امنیت کشور تقدیم کرده‌اند؛ مجاهدت‌هایی که ضرورت توجه بیشتر به ایثارگری این نیروها و خانواده‌های آنان را یادآوری می‌کند.

خدمت به مردم، مهم‌ترین سرمایه پلیس

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان کردستان، مردم و نیروی انسانی را از مهم‌ترین سرمایه‌های مجموعه انتظامی دانست و گفت: برخورداری از تجهیزات پیشرفته، بدون ارتباط مؤثر با مردم و جلب اعتماد آنان، نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت مطلوب را فراهم کند.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره جایگاه مردم‌داری بیان کرد: خدمت صادقانه به مردم باید در کانون فعالیت‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار داشته باشد و رعایت اخلاق، حسن برخورد و توجه به نیازهای جامعه از اصول اساسی این خدمت است.

پورامینی همچنین با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه درباره مسئولیت نیروهای مسلح در قبال مردم، افزود: نیروهای مسلح باید پناهگاه و پشتوانه مردم باشند و در مسیر حفاظت از جان، مال، امنیت و ارزش‌های جامعه تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی و مرزبانی و خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: مرزبانان با وجود سختی‌های خدمت در مناطق مرزی، مسئولیت خطیر خود را برای حفاظت از کشور و تأمین امنیت مردم دنبال می‌کنند و امیدواریم با استمرار این مجاهدت‌ها، امنیت و آرامش در سراسر کشور تقویت شود.

کد مطلب 6972824

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