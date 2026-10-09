به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورامینی، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج با تبریک هفته ناجا به کارکنان انتظامی و مرزبانی و خانواده‌های آنان اظهار کرد: هفته فراجا فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی است؛ نیروهایی که در مسیر تأمین امنیت کشور و خدمت به مردم، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی با اشاره به شعار هفته انتظامی با محوریت پلیس مجاهد و ملت همراه افزود: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح است و تعامل میان مردم، پلیس و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به تقویت امنیت پایدار در جامعه منجر شود.

پورامینی با بیان اینکه امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه است، تصریح کرد: امنیت پایدار موضوعی وارداتی نیست که بتوان آن را از دیگران دریافت کرد، بلکه با مشارکت مردم، تلاش نیروهای مسلح و تقویت همبستگی اجتماعی در داخل کشور شکل می‌گیرد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان کردستان ادامه داد: هر اندازه ارتباط و اعتماد متقابل میان مردم و نیروهای انتظامی تقویت شود، زمینه برای تأمین امنیت پایدار و افزایش آرامش اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

مرزبانان خط مقدم صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور

وی با اشاره به جایگاه مرزبانان در حفاظت از مرزهای کشور گفت: مرزبانان در خط مقدم پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی قرار دارند و با تحمل دشواری‌های فراوان، از مرزها و آرامش مردم حراست می‌کنند.

پورامینی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت مرزها افزود: مرز هر کشور بخشی از شرف و هویت آن کشور است و صیانت از آن، مسئولیتی خطیر و افتخارآمیز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فداکاری شهدای مرزبانی اظهار کرد: برخی از مرزبانان در شرایط سخت آب‌وهوایی و مسیرهای صعب‌العبور، جان خود را در راه تأمین امنیت کشور تقدیم کرده‌اند؛ مجاهدت‌هایی که ضرورت توجه بیشتر به ایثارگری این نیروها و خانواده‌های آنان را یادآوری می‌کند.

خدمت به مردم، مهم‌ترین سرمایه پلیس

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان کردستان، مردم و نیروی انسانی را از مهم‌ترین سرمایه‌های مجموعه انتظامی دانست و گفت: برخورداری از تجهیزات پیشرفته، بدون ارتباط مؤثر با مردم و جلب اعتماد آنان، نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت مطلوب را فراهم کند.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره جایگاه مردم‌داری بیان کرد: خدمت صادقانه به مردم باید در کانون فعالیت‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار داشته باشد و رعایت اخلاق، حسن برخورد و توجه به نیازهای جامعه از اصول اساسی این خدمت است.

پورامینی همچنین با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه درباره مسئولیت نیروهای مسلح در قبال مردم، افزود: نیروهای مسلح باید پناهگاه و پشتوانه مردم باشند و در مسیر حفاظت از جان، مال، امنیت و ارزش‌های جامعه تلاش کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی و مرزبانی و خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: مرزبانان با وجود سختی‌های خدمت در مناطق مرزی، مسئولیت خطیر خود را برای حفاظت از کشور و تأمین امنیت مردم دنبال می‌کنند و امیدواریم با استمرار این مجاهدت‌ها، امنیت و آرامش در سراسر کشور تقویت شود.