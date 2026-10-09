  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

تصادف زنجیره‌ای در محور دامغان - سمنان یک کشته و ۱۹ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در محور دامغان - سمنان یک کشته و ۱۹ مصدوم داشت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف زنجیره ای دو تریلی و چهار سواری محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و ۱۹ مصدوم داشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای شامگاه جمعه کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: طی این حادثه دو تریلی و چهار سواری به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه تیم پایگاه آهوان به محل حادثه فوری اعزام شدند، ادامه داد: ابعاد حادثه به نحوی بود که یک نفر در این حادثه جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت ۱۹ نفر خبر داد و بیان داشت: مجروحان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و برای آن ها اقدامات لازم درمانی انجام گرفت.

کد مطلب 6972820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها