حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره ای شامگاه جمعه کیلومتر ۸۷ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: طی این حادثه دو تریلی و چهار سواری به شدت با یکدیگر برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه تیم پایگاه آهوان به محل حادثه فوری اعزام شدند، ادامه داد: ابعاد حادثه به نحوی بود که یک نفر در این حادثه جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت ۱۹ نفر خبر داد و بیان داشت: مجروحان حادثه توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و برای آن ها اقدامات لازم درمانی انجام گرفت.