به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه دوم بهمن‌ماه برنامه «مشاعره ستاره‌ها» که این روزها در سوله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران ضبط می‌شود، میزبان نرگس محمدی و حدیث میرامینی بود که در سری دوم سریال «ستایش» در نقش مادر و دختر ظاهر شده‌اند.

این دو که هر کدام سرگروه یکی از گروه‌های 10 نفره مشاعره بودند در مراحل پایانی مسابقه وارد رقابت شده و در بخش ضرب المثل با یکدیگر مسابقه دادند. رقابتی که البته کل کل چاشنی آن بود.

از بین سوال‌های ادبی، چیستان و ضرب المثل هر بار یک ضرب المثل سخت به محمدی افتاده بود و وی در این بخش می‌بایست با اجرای نمایش بی کلام، ضرب المثل مورد نظر را به هم گروهی‌اش تفهیم می‌کرد. میرامینی هم که گیر افتادن بازیگر نقش «ستایش» را می‌دید، با شیطنت می‌خندید.

با این حال محمدی از پس نمایش بی کلام خود برآمد و هم گروهی‌اش توانست چیستان را حدس بزند: لنگه کفش در بیابان غنیمت است.

در ادامه نوبت میرامینی بود که شانس خود را امتحان کند و جالب آنکه به او هم چیستان افتاد. او مدام در نمایش بی کلام خود شکل یک خانه را روی هوا می‌کشید و در نهایت هم گروهی‌اش حدس اشتباهی زد. در حالی که چیستان درست این بود: در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

اسماعیل آذر مجری و کارشناس برنامه هم اشاره کرد او اصلا واژه حرف را در نمایش خود نشان نداده است. حالا نوبت محمدی بود که بخندد و بابت جایزه 700 هزار تومانی‌اش خوشحال باشد.

بعد از این محمدی، میرامینی را از خوشحالی در آغوش گرفت و البته تأکید کرد اگر برنده نشده بود هم این کار را می‌کرد.

یک نکته جالب اینکه او متولد سال 1364 و بازیگری که نقش دخترش را بازی می‌کند متولد 1367 است و سعید سلطانی کارگردان «ستایش» این دو بانو را که تنها سه سال با هم اختلاف سنی دارند با توسل به گریم به عنوان مادر و دختر در سریال خود انتخاب کرده است.

«مشاعره ستاره‌ها» به تهیه‌کنندگی امیرحسین آذر پس از این دو، میزبان کیهان ملکی و رضا توکلی بود.

سری نخست این مجموعه دهه فجر و سری بعدی آن در ایام نوروز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.