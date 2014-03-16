اسماعیل آذر مجری کارشناس «مشاعره ستاره‌ها» ویژه نوروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ویژگی‌های خاص این برنامه توضیح داد: این مشاعره از سرعت و سطح هیجان بسیار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که واژه‌های وضع شده فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به طور غیر مستقیم به مردم آموزش دهد.

وی ادامه داد: همچنین حضور هنرمندان و بازیگران معروفی که تمایل به شرکت در یک برنامه ادبی و همکاری با دست اندرکاران این برنامه داشتند، یکی دیگر از دلایل خاص بودن این سری از برنامه است.

مجری و محقق «مشاعره ستاره‌ها» با اشاره به جزییات این برنامه گفت: در هر قسمت از این برنامه 10 شرکت‌کننده که از سراسر کشور انتخاب شده‌اند حضور خواهند داشت که با سوال‌های گوناگون در حوزه شعر و ادبیات و نیز مشاعره سریع، به تدریج حذف می‌شوند و در نهایت دو نفر از آنها به مرحله نهایی می‌رسند. شرکت‌کننده‌ها از طریق سوال‌های از پیش آماده شده توسط مجری و مهمانان بازیگر مورد آزمون قرار می‌گیرند. از دیگر جذابیت‌های این برنامه، همچنین می‌توان به اجرای نمایش بدون کلام یا همان پانتومیم هنرمندان اشاره کرد که بر زیبایی آن اضافه کرده است.

به گفته آذر، به برنده این مسابقه جایزه تا سقف یک میلیون تومان از طرف شرکت پرشیان فولاد حامی برنامه به منظور تشویق و ترغیب جوانان به حضور و فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و ادبی در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری اهدا می‌شود.

این مجری تلویزیون ادامه داد: «مشاعره ستاره‌ها» که به تهیه کنندگی امیر حسین آذر، طراحی و کارگردانی علیرضا فرحجود و همچنین همکاری تعداد زیادی از بهترین عوامل تولید و فنی سیما در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای توسط 10 دوربین تصویربرداری شده است، در ایام نوروز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مشاعره از حدود چهار سال پیش به صورت پررنگ مورد توجه قرار گرفته‌اند، یادآور شد: این برنامه‌ توانست یک جریان فرهنگی در کشور راه بیاندازد و مخاطبان زیادی را به خود جذب کند، به صورتی که اکنون شبکه‌های استانی و رادیویی و همچنین در آموزش و پرورش، فرهنگسراها و آموزشگاه‌ها به اشکال مختلف به این موضوع پرداخته می‌شود.

آذر تأکید کرد: تاکنون مشاعره‌های کودکان، مشاعره با موضوع عاشورا، با موضوع امام رضا (ع) تحت عنوان مشاعره رضوی، در ارتباط با ماه مبارک رمضان با عنوان مشاعره علوی، مشاعره نوروزی با شعرهای بهاری و نوروز، مشاعره کارگری در فضای یکی از نیروگاه‌های کشور، مشاعره با شعر حماسی، مشاعره با شعرهای انقلاب و طیف‌های دیگر ادبی به برنامه مشاعره تنوع موضوعی داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین مشاعره‌های کشوری با حضور در شیراز کنار مقبره سعدی و حافظ، در اصفهان در کاخ موزه چهل‌ستون، در خراسان کنار مقبره فردوسی، در همدان کنار مقبره باباطاهر، در قزوین در بازار تاریخی قزوین، در پارک مرکزی شهرستان مرزی خوی با حضور بیش از 10 هزار تماشاچی و در کشور تاجیکستان با حضور جوانان تاجیکی و همچنین برگزاری مشاعره در خانواده‌ها با حضور تمام افراد خانواده و... از جمله نمونه‌هایی از این برنامه‌ها است که در این سال‌ها برگزار شده‌اند.

به گفته آذر، در نوروز 93 این برنامه که با حضور هنرمندان و ستاره‌ها پخش می‌شود با هدف جذب طیف بیشتری از مخاطبان و ایجاد سرگرمی در کنار آموزش غیر مستقیم برای آنها تهیه شده است و شبنم قلی‌خانی، گلاره عباسی، نرگس محمدی، حدیث میرامینی، کامران تفتی، محسن افشانی، اصغر سمسارزاده،‌ عباس محبی، منوچهر آذر، حمید حامی، محمدرضا عیوضی، میرطاهر مظلومی، افشین زینوری، مریم سعادت، هنگامه مفید، محسن قاضی‌مرادی، مهوش وقاری، رضا توکلی و کیهان ملکی از جمله هنرمندان حاضر در آن هستند.

مجری کارشناس «مشاعره» در پایان گفت: در آینده نزدیک مشاعره فاخر و بزرگ قرآنی، مشاعره انقلاب و همچنین لیگ بزرگ دانش آموزی را که به صورت شهر به شهر و کاروانی است، خواهیم داشت تا در میان مردم این مرز و بوم این سنت فرهنگی و ادبی را هر چه بیشتر احیا کنیم.