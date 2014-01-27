تلویزیون حفظ و اشاعه زبان فارسی را جدی بگیرد/ ترویج شعر با «مشاعره»

حجت‌‌الاسلام و المسلمین سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس با اشاره به اینکه قطعا هرچه کیفیت برنامه‌های تلویزیون در کنار کمیت آن افزایش یابد و غنی‌تر شود مخاطب بیشتری جذب می‌کند به خبرنگار مهر گفت: هرچه کیفیت برنامه‌های رسانه ملی بهتر باشد، مخاطبان کمتر به سراغ برنامه‌های ضد نظام، ضد دین و ضد مردم شبکه‌های خارجی می‌روند. حالا برخی شبکه‌های تخصصی در صدا و سیما برای کودکان، نوجوانان، آموزش، ورزش، پخش فیلم و... ایجاد شده‌اند و ما شبکه‌های استانی را نیز داریم.

وی یادآور شد: زمانی صداوسیما تنها سه، چهار شبکه داشت که 10 تا 12 ساعت در شبانه‌ روز برنامه پخش می‌کردند اما امروز شاهد فعالیت 24 ساعته شبکه‌های تخصصی و متنوع هستیم.

تأکید رهبری بر کاربرد زبان فارسی

طاهری با اشاره به برنامه «مشاعره» شبکه آموزش سیما تصریح کرد: برنامه‌هایی مانند «مشاعره» که به ادبیات و به‌ویژه شعر اختصاص یافته است، می‌تواند باعث ترویج و تشویق افرادی شود که در این زمینه فعالیت می‌کنند. همچنین باعث تشویق افرادی هم می‌شود که شاید انگیزه‌ای به شعر نداشته باشند اما با دیدن این برنامه تشویق شوند.

وی در پایان یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت و کاربرد زبان فارسی تاکید کردند. این مسئله باید از راه‌های گوناگون مورد توجه قرار گیرد که تهیه برنامه‌هایی مانند «مشاعره» با اجرای خوب اسماعیل آذر در این زمینه اهمیت دارد. در فرهنگ ایران همواره شعر جایگاه مهمی داشته و از این راه می‌توان در برابر تهاجمات فرهنگی و زبان فارسی که در حال تغییر است، ایستادگی کرد.