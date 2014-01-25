کادر فنی تیم ملی تکواندو کامل شد/ بی باک هم دعوت به کار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نظر کادر فنی تیم ملی و به منظور آماده سازی هرچه بهتر تکواندوکاران حاضر در اردو، مهدي بي باك به عنوان مربی به کادر فنی تیم اضافه شد. پيش از اين نيز كادر فني، مهرداد يوسفي و پيام خانلرخاني را به عنوان مربي بدنساز و مربي به اردوي تيم ملي دعوت كرد.

کادر فنی يوسف كرمي، هادي مستعان، ميثم باقري، بهنام اسبقي،‌ عليرضا نصرآزاداني، فرزاد عبدالهي، محمدباقري معتمد، مسعود حجي زواره، سجاد مرداني و حسين تاجيك را برای برگزاری اردوی مشترک با تکواندوکاران هند و بلژیک به تیم ملی دعوت و این نفرات تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر بیژن مقانلو به عنوان سرمربی پیگیری می کنند.

بي باك نخستين مدال طلا تكواندوي ايران را در مسابقات جام جهاني 1997 مصر كسب كرد.وي پس از ابراهيم قادري و فريبرز عسگري، در سال 1998 مدال طلاي بازي هاي آسيايي در ويتنام را به گردن آويخت. مدال طلاي سيزدهمين دوره مسابقات جام جهاني تايلند، مدال نقره پانزدهمين دوره بازي هاي آسيايي قطر و مدال طلا نهمين دوره مسابقات قهرماني دانشجويان جهان در اسپانيا در كارنامه بی باک وجود دارد.

خبرگزاری مهر روز جمعه از خبر انتخاب کادر فنی تیم ملی خبر داده بود و هر سه گزینه معرفی شده در خبر فوق نیز به عنوان اعضای کادر فنی انتخاب شدند.