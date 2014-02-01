خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و هنر: «عاشق ها ایستاده می میرند» نام اولین ساخته شهرام مسلخی است که در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد و در نخستین روز جشنواره یعنی 12 بهمن ساعت 14 در برج میلاد روی پرده می‌رود.

«عاشق ها ایستاده می میرند» روایتی است متفاوت از سینمای جنگ که در آن گاهی دشمن ما از برادر به ما نزدیک تر می شود و بعید نیست اگ گاهی برادرمان از دشمن به ما دورتر شود. در این فیلم پس از اتفاقاتی که باعث دوستی 2 سرباز ایرانی و عراقی می شود، برای اولین بار گذری می‌کنیم به تاثیرات جنگ بر زندگی دشمن.

سروش صحت، لعیا زنگنه، پوریا پورسرخ، شوان عطوف از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین یوسف صمدزاده تهیه کنندگی آن را برعهده دارد. مسلخی این فیلم را فیلمی با نگاهی متفاوت به جنگ ایران و عراق می داند و امیدوار است که نگاه متفاوت او به سینمای جنگ، برداشتی ضد جنگ نداشته باشد.

او «عاشق‌ها ایستاده می میرند» را برداشت آزاد از یک داستان واقعی می‌داند و امیدوار است این فیلم بتواند در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به خوبی دیده شود.

به بهانه رقابت این فیلم‌اولی در جشنواره فیلم فجر با او گفتگویی داشته‌ایم:

* سوژه «عاشق‌ها ایستاده می میرند» از کجا به ذهن شما رسید؟

- خط اصلی داستان این فیلم سینمایی تعبیری از واقعیت است. مدتی پیش برای کاری به کردستان عراق سفر کردم، در ابتدای این سفر و در مرز ایران و عراق در ایست بازرسی یک سرباز عراقی سراغ یک مرد ایرانی را از من گرفت. وقتی از او پرسیدم که این فرد را از کجا می شناسد، گفت در زمان جنگ ایران و عراق در یکی از عملیات ها تقریبا تمام نیروهای دو طرف کشته شده بودند و من و این فرد با هم درگیر شدیم، در این زمان بود که این سرباز ایرانی روی مین رفت. من اسلحه خود را کنار گذاشتم تا به او کمک کنم حالا می خواهم بدانم حالش چطور است.

*پس ما شاهد یک فیلم جنگی هستیم؟

- «عاشق ها ایستاده می میرند» روایت واقعی و متفاوت از جنگ است. شاید تا امروز در سینمای دفاع مقدس تنها جبهه ایرانی و قهرمانان خود را دیده‌ایم اما در این فیلم برای اولین بار وارد جبهه دشمن می شویم. نمی توان این فیلم سینمایی را جزو فیلم های جنگی دانست چراکه تنها سکانس نبرد را در سکانس اول فیلم داریم که آنهم سکانسی کوتاه است. این فیلم سینمایی از جایی شروع می شود که سال ها از جنگ گذشته است و یک خبرنگار با بازی سروش صحت به طور کاملا تصادفی دوست عراقی خود را در اخباری که از عراق در حال پخش است، می بیند و تصمیم می گیرد که به دنبال او برود.

او با حضور در کردستان عراق درگیر زندگی مردم عراق می شود و ماجراهای جدیدی را از سر می گذراند.

*چه چیز باعث شد که تصمیم بگیرید اولین فیلم سینمایی‌تان درباره جنگ باشد، اما با نگاهی متفاوت نسبت به آن چه که تا امروز از جنگ ایران و عراق ساخته شده است؟

- فیلم قبلی من با نام «لانه های سوخته» نیز یک فیلم درباره جنگ بود که 2 سال پیش در جشنواره فیلم دفاع مقدس حضور پیدا کرد و توانست جوایزی از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد با بازی شهرام حقیقت دوست را بدست آورد، پس «عاشق ها ایستاده می میرند» اولین تجربه فیلمسازی من در حوزه جنگ نیست.

کردستان عراق و جنگ هایی که در آن رخ داده است برای من یک نوستالوژی است چرا که پدر من خود اهل کردستان عراق بود. ماجرایی که آن سرباز عراقی در کنار مرز برای من تعریف کرد، آنقدر تاثیرگذار بود که بتواند سوژه ای برای یک فیلم سینمایی باشد، این فیلم داستانی دارد که به جنگ جور دیگری نگاه می کند.

*فیلم سینمایی «ملکه» به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر نیز به دلیل نوع نگاه متفاوتی که به جنگ داشت در هنگام اکران با مشکل مواجه شد و فیلم را یک اثر ضدجنگ نامیدند. فکر نمی کنید انتخاب چنین موضوعی برای اولین کار سینمایی شما همراه با ریسک بود؟

- در ابتدا برای خودم نیز انتخاب چنین موضوعی سخت بود، اما داستان این اتفاق ذهن من را درگیر خود کرده بود. این فیلم سینمایی به زبان سینما نشان می دهد که همه ما انسان هستیم و در سخت ترین شرایط حتی اگر دو دوشمن با دو زبان مختلف و حتی با کینه روبروی هم قرار گرفته ایم، باز هم لحظاتی پیش می آید که انسانیت را به هرچیزی ترجیح داده و زبان، مرز، حکومت و هر آنچه را که باعث جدایی انسان ها شده است، کنار گذاشته و به هم کمک می کنیم.

باز هم تاکید می کنم که این فیلم سینمایی یک اثر جنگی نیست و امیدوارم از این فیلم برداشت ضد جنگ نداشته و بلکه به آن نگاهی انسانی داشته باشند.

*با توجه به نوع داستان چگونه موفق به جلب رضایت تهیه کننده برای سرمایه گذاری در این فیلم شدید؟

- مانند همه کارگردانان فیلم اول، سرمایه گذاری این فیلم سینمایی توسط خودم انجام شد. تنها کاری که انجام دادم این است که فیلمنامه را به آقای یوسف صمدزاده تهیه کننده نشان دادم او نیز پذیرفت که تهیه کنندگی این فیلم را برعهده گیرد. البته او نیز نظراتی بر روی فیلمنامه داشت که آن را روی فیلمنامه لحاظ کردم.

*بازیگران حاضر در این فیلم سینمایی بر چه مبنایی انتخاب شدند؟

- پیش از این که بازیگران حاضر در «عاشقان ایستاده می میرند» را انتخاب کنیم، انتخاب های دیگری داشتیم که هیچ کدام به نتیجه نرسید ولی بازیگران فعلی ما همچون سروش صحت، پوریا پورسرخ و دیگر بازیگران این فیلم سینمایی بهترین ها بودند.

خدا را شاکرم که این گروه از بازیگران در فیلم من بازی می کنند. آنها نقش ها را خیلی خوب و باور پذیر اجرا کردند و همه گروه بازیگری در کار همراه بودند به خصوص سروش صحت که در کنار او که یکی از بازیگران و کارگردانان باسابقه سینما و تلویزیون ایران است، آرامش داشتم. پوریا پورسرخ نیز برای نقش متفاوت خود در این فیلم که نقش یک عراقی کرد زبان بود، بسیار انرژی گذاشت تا بتواند نقشی متفاوت و تاثیرگذار را بازی کند. او برای اینکه بتواند لهجه کردی-عراقی خود را به خوبی بیان کند، با مربی لهجه خود هر شب تا صبح روی متن کار می کرد.

یکی دیگر از اتفاقات خوبی که در این فیلم برای من رخ داد، حضور شوان عطوف یکی از بازیگران مطرح کردستان عراق است که توانست نقش خود را به خوبی اجرا کند.

*چرا قهرمان داستان شما در این فیلم سینمایی یک خبرنگار است؟

- انتخاب شخصیت اصلی فیلم به عنوان خبرنگار به این دلیل بود که می خواستم داستان و وقایع برای مخاطب باورپذیر باشد. در شرایطی که در عراق جنگ و شرایط نابسامانی حکم فرما بوده است، تنها گروهی که به راحتی می توانند از مرزهای این کشور عبور کنند، خبرنگاران هستند. در واقع شخصیت اصلی داستان درگیر ماجراهایی می شود که تنها روحیه فعال یک خبرنگار است که می تواند از پس آن برآید. علاوه بر آن مخاطبان سروش صحت را به عنوان یک خبرنگار بهتر می پذیرند تا یک زائر و یا یک رزمنده.

از طرف دیگر من خود علاقه بسیاری به رشته خبرنگاری دارم و اگر به عنوان فیلمساز فعالیت خود را آغاز نمی کردم، بی شک به عنوان خبرنگار کار می کردم.

گفتگو از نیوشا روزبان