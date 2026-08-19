۱۹ قطعه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی بابلسر قلع و قمع شد

سید جعفر نصیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی برای حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: ۱۹ قطعه از اراضی کشاورزی روستای اناری که به‌صورت غیرمجاز تفکیک و دیوارکشی شده بود، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، با همکاری نیروی انتظامی قلع و قمع شد.

وی افزود: مجموع مساحت این اراضی بیش از پنج هزار مترمربع بود و اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی صورت گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی تولیدی، تصریح کرد: جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها از اولویت‌های مهم این مدیریت است و هرگونه تفکیک، دیوارکشی و احداث بنا بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

نصیری خاطرنشان کرد: گشت‌های نظارتی و پایش اراضی کشاورزی با هدف شناسایی سریع تغییر کاربری‌های غیرمجاز ادامه دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برخورد قانونی با متخلفان را پیگیری خواهد کرد.

وی حفاظت از اراضی حاصلخیز را از الزامات حفظ ظرفیت تولید بخش کشاورزی دانست و گفت: شناسایی به‌موقع تخلفات و جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نقش مؤثری در صیانت از منابع و سرمایه‌های کشاورزی دارد.