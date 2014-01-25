برنامه مرحله نیمه نهایی و فینال جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برنامه مرحله نیمه‌نهایی و فینال رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که بر این اساس بازی‌های مرحله نیمه نهایی روز سه‌شنبه 15 بهمن و دیدار نهایی روز جمعه 25 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ فوتبال ایران همچنین اعلام کرد که قصد دارد مانند سال گذشته مراسم اختتامیه باشکوهی را برای دیدار فینال این دوره برگزار کند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 15/11/92

مرحله نیمه نهایی

* تراکتورسازی تبریز - (برنده فولاد خوزستان - پرسپولیس)، ساعت 14:30

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

سه‌شنبه - 25/11/92

دیدار فینال

* ساعت و مکان مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود.