به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خانه راه‌آهن سورینت به پیروزی 2 بر صفر دست یافت و به مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات صعود کرد.

در این بازی که با قضاوت سیداحمد صالحی در ورزشگاه تختی برگزار شد، سعید دقیقی (16) و کریم انصاریفرد (61) برای تیم تراکتورسازی گلزنی کرد. غلامرضا باغ آبادی در این بازی از کنار زمین هدایت تیم تراکتورسازی را برعهده داشت.

تیم فوتبال تراکتورسازی در دو مرحله قبلی ابتدا قرار بود با ماشین سازی بازی کند که این تیم تبریزی از رویارویی با تراکتورسازی انصراف داد. سپس این تیم با نتیجه 2 بر صفر نفت مسجدسلیمان را مغلوب کرد. تراکتورسازی در مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات به مصاف برنده دیدار فولادخوزستان و ‌پرسپولیس که یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، خواهد رفت.

برنامه ادامه دیدارهای باقی‌مانده از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 01/11/92

* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 16:45، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

یکشنبه - 06/11/92

* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 16:45، ورزشگاه الغدیر اهواز