به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد بر اساس آییننامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور و در صورتیکه تیم فولاد خوزستان به مرحله نیمهنهایی صعود کند، باشگاه تراکتورسازی تبریز میزبان دیدار نیمه نهایی خواهد بود.
همچنین اگر تیم فوتبال پرسپولیس به مرحله نیمهنهایی صعود نکند، ساعت 14 روز دوشنبه هفتم بهمنماه، مراسم قرعهکشی جهت تعیین میزبان و میهمان دومین بازی نیمهنهایی، در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار میشود.
سازمان لیگ فوتبال ایران چنانچه تیم پرسپولیس به مرحله نیمهنهایی صعود کند، از مدیران یا نمایندگان تام الاختیار تیمها دعوت میکند، در صورت تمایل در جلسه مذکور حاضر شوند.
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