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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

سازمان لیگ اعلام کرد؛

فولاد صعود کند، تراکتور میزبان است/ قرعه‌کشی در صورت صعود پرسپولیس

فولاد صعود کند، تراکتور میزبان است/ قرعه‌کشی در صورت صعود پرسپولیس

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران با توجه به صعود تیم تراکتورسازی تبریز به مرحله نیمه نهایی جام حذفی توضیحاتی در مورد میزبانی یا میهمانی این تیم در این مرحله ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان لیگ اعلام کرد بر اساس آیین‌نامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و در صورتیکه تیم فولاد خوزستان به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند، باشگاه تراکتورسازی تبریز میزبان دیدار نیمه نهایی خواهد بود.

همچنین اگر تیم فوتبال پرسپولیس به مرحله نیمه‌نهایی صعود نکند، ساعت 14 روز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه، مراسم قرعه‌کشی جهت تعیین میزبان و میهمان دومین بازی نیمه‌نهایی، در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.

سازمان لیگ فوتبال ایران چنانچه تیم پرسپولیس به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند، از مدیران یا نمایندگان تام الاختیار تیمها دعوت می‌کند، در صورت تمایل در جلسه مذکور حاضر شوند.

کد مطلب 2221734

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