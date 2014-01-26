سودای سیمرغ بیشترین طرفدار را بین مردم دارد/ سینما آزادی انتخاب اول سینمادوستان

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: پردیس سینمایی ملت این روزها میزبان علاقمندان و مخاطبان جشنواره فیلم فجر است که از مدتی قبل بلیت های خود را پیش‌خرید کرده و این روزها برای تحویل آن به این مجتمع سینمایی می‌آیند.

سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از جهات مختلف برای عاشقان و مخاطبان اصلی این هنر جذابیت های زیادی دارد زیرا فیلمسازان مطرح و پیشکسوت سینمای ایران با آثار خود در کنار جوانان حضور دارند.

حضور پررنگ فیلمسازان اول در بخش «نگاه نو» نشان از حضور جریان جدیدی در سینمای ایران است که عمدتا با ورود نسل تازه به وجود می آید. تمامی این دلایل کافی است که وقتی وارد پردیس سینمایی ملت می شویم حضور جوانانی را شاهد باشیم که مشتاقانه منتظر دریافت بلیت های آثار مورد علاقه خود هستند.

طبقه آخر پردیس سینمایی ملت محلی است که بلیت ها به متقاضیان عرضه می شود. این طبقه با توجه به محوطه بزرگی که دارد فضای بهتری را برای متقاضیان ایجاد کرده است. وقتی وارد این محوطه می‌شویم تمامی دیوارها با برنامه‌های جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله سودای سیمرغ در سه بخش، نگاه نو در دو بخش و بین الملل و سینما مستند پوشانده شده است.

در بخشی از سالن مخاطبان منتظر شماره های خود هستند تا بلیت هایی را که از قبل تهیه کرده اند، دریافت کنند. در میان آنها جوانانی دیده می‌شوند که حتی رشته تحصیلی و شغلی‌شان مرتبط با سینما نیست اما این روزها همه درگیر پیگیری مهمترین رویداد سینمایی کشور هستند.

در میان این جوانان خانمی 28 ساله که به حرفه معماری مشغول است بلیت‌های دو بخش سودای سیمرغ 1 و 2 را خریداری کرده است و درباره این انتخاب توضیح می‌دهد: من بیشتر به خاطر حضور فیلم‌های «طبقه حساس» کمال تبریزی و «متروپل» مسعود کیمیایی این دو بخش را خریداری کردم. البته دوست دارم فیلم جدید بهرام توکلی را هم ببینم زیرا فیلمساز خوبی است. برای من بیشتر اسامی کارگردانان مهم است. البته سال گذشته هم به همین دلیل بخش هایی از بلیت ها را خریداری کردم اما متاسفانه فیلم های بزرگان چندان ما را راضی نکرد.

در بخش سودای سیمرغ 1، فیلم هایی از داریوش مهرجویی، کیانوش عیاری، کمال تبریزی، در بخش سودای سیمرغ 2 فیلم هایی از مهدی رحمانی، ابراهیم حاتمی کیا، روح الله حجاری، محمد مهدی عسگرپور، سامان سالور، مسعود کیمیایی و در بخش سودای سیمرغ 3، آثاری از بهروز افخمی، حمید نعمت الله، سیدرضا میرکریمی، رخشان بنی اعتماد، رضا عطاران و... به نمایش درمی‌آیند.

این دوره از جشنواره هم مانند دوره های قبلی نام کارگردانان مطرح و پیشکسوت سینمای ایران در کنار نسل های دیگر در چندین بخش تقسیم شده است. همین عناوین باعث می شود که برخی مخاطبان بخش هایی را در یک سری خریداری کنند تا بتوانند یک اثر از کارگردان مورد علاقه خود را ببینند.

نظم بیشتری امسال نسبت به دوره های قبل در بخش تحویل بلیت ها دیده می شود. همین موضوع باعث می شود که ما با ازدحام کمتری روبرو باشیم. مدیر سامانه پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر هم دراین‌باره می گوید: اختصاص این محوطه باعث شده است که مردم با حوصله بتوانند بلیت های خود را دریافت کنند و دیگر خبری از صف های طولانی در سرما نیست.

در میان این علاقمندان حتی افرادی حضور دارند که شغل آزاد دارند اما از عاشقان سینما هستند و با تمام مشغله کاری باز می خواهند این آثار را از دست ندهند. آقای حسین زاده که شغل آزاد دارد درباره انتخاب های خود توضیح می دهد: من سری سودای سیمرغ 3 را خریداری کردم چراکه زمان نمایش این فیلم ها با توجه به سانسی که من خریداری کردم برایم راحت تر است. در زمان‌های دیگر به واسطه کارم نمی توانم در سینما باشم به همین دلیل خیلی به عناوین فیلم ها دقت نکردم.

وی که ترجیح می دهد فیلم های خود را در سینما ماندانا ببیند، عنوان می‌کند: من این سالن سینمایی را انتخاب کردم چون به محل کارم نزدیک تر است. البته امسال به عقیده من سامانه فروش بلیت ها از نظم بیشتری برخوردار است و به راحتی بلیت هایم را تهیه کردم.

آقای بیات یکی دیگر از مخاطبان جشنواره فجر است و درباره نحوه خرید بلیت ها می گوید: من سری سودای سیمرغ 2 و 3 را خریداری کردم چرا که فیلم ها و کارگردانان مورد علاقه من در این دو بخش حضور دارند.

وی که علاقه ای به دیدن فیلم های اول ندارد در این‌باره توضیح می دهد: من بیشتر به دنبال آثاری می روم که کار دوم یا چندم یک کارگردان باشد. فیلم های اول برای من خیلی جذابیت ندارند و کارگردانان بیشتر در آثار بعدی خود حرفه ای عمل می کنند.

این علاقمند به سینما در میان صحبت های خود تاکید می کند که در این دوره از جشنواره می خواهد فیلم های «متروپل» و «رد کارپت» را ببیند. همچنین علاقمند است فیل‌اولی «چند متر مکعب عشق» را که در بخش سودای سیمرغ قرار دارد به عنوان یک تجربه جدید مورد توجه قرار دهد.

وی درباره دلیل تهیه نکردن بلیت های بخش سودای سیمرغ 1 می گوید: من علاقه ای ندارم فیلم «اشباح» مهرجویی را ببینم چرا که فکر می کنم چندین فیلم آخر مهرجویی مانند آثار قبلی این کارگردان نیست. خصوصا از فیلم «آسمان محبوب» به بعد.

یک رن و مرد در گوشه دیگر سالن نشسته اند و منتظرند تا شماره آنها را صدا کنند تا بلیت های خود را بگیرند. خانم پاداش درباره خرید بلیت ها توضیح می دهد: من درسم مدتی است که تمام شده است و هم اکنون در حرفه معماری فعالیت می کنم. ما دوسری از بلیت های سودای سیمرغ 1 را خریداری کرده ایم. بیشتر به این بخش به خاطر حضور «خانه پدری» کیانوش عیاری توجه کردیم. قطعا عناوین کارگردانان یکی از دلایل خرید بلیت های این بخش است. همچنین کار جدید کمال تبریزی و داریوش مهرجویی هم می تواند جذاب باشد. چرا که هنور به عقیده من فیلمسازان پیشکسوت آثار قابل قبولی می سازند.

شنیدن نظرات مختلف از مردم درباره کارگردانان همیشه جالب است. برخی از آنها سینمای جدیدی را که مهرجویی دنبال می‌کند، دوست ندارند اما برخی دیگر هنوز علاقمندند آثار جدید سازنده‌ هامون را دنبال کنند.

خانم پاداش درباره سالن سینمایی مورد نظرش در ایام جشنواره فجر می گوید: من سینما آزادی را انتخاب کردم چون ترجیح می دهم آثار مورد علاقه ام را در سینمایی ببینم که کیفیت بهتری دارد.

وی همچنین تاکید می کند: خیلی خوب است که چند سالی است پیش فروش بلیتها در پردیس ملت انجام می شود چرا که نظم بیشتری دارد. ما در سالهای گذشته در سینما فلسطین خیلی اذیت می شدیم.

دو خانم جوان 25 ساله که دانشجو مهندسی شیمی هستند در گوشه ای از سالن درباره صحبتهای اخیر مهرجویی درباره منتقدان با هم صحبت می کنند. آنها فیلم های امسال این دوره از جشنواره فجر را بسیار خوب می دانند و معتقدند که حضور این همه فیلمساز و آثار مطرح انتخاب را برای آنها سخت کرده است. آنها فقط بلیت های سودای سیمرغ 1 و 3 را خریداری کرده اند و دراینباره می‌گویند: ما می خواهیم امسال فیلم های عیاری، بهرام توکلی، کیومرث پور احمد و احمدرضا درویش را ببینیم.

این دو جوان علاقمند به سینما همچنین درباره آثار «نگاه نو» توضیح می دهند: ما دیگر نمی توانستیم بلیت های بخش نگاه نو را خریداری کنیم چون حقیقتا زمان دیدن همه فیلم ها را نداشتیم. اما قطعا برای دیدن چند فیلم اول خوب مثل «ملبورن» و «سیزده» در صف می ایستیم و از گیشه سینما بلیت آنها را خریداری می کنیم. دیگر بخش ها همچون بین الملل و مستند نیز جزو انتخاب‌های ما نیستند.

این دو دانشجو که از تخفیف دانشجویی استفاده کرده اند درباره سالن سینمایی که قرار است فیلم های خود را در آن ببیند می گویند: ما از سینما آزادی استفاده کردیم. البته قیمت بلیت های این سالن بیشتر بود. اما چون از تخفیف دانشجویی استفاده کردیم کمی قیمت ها کمتر شد. اما ترجیح می دهیم در سالنی که کیفیت بهتری دارد فیلم مورد علاقه خود را ببینیم.

سینما آزادی یکی از خاطره انگیزترین سالن‌هایی است که علاقمندان به سینما در دوران جشنواره فیلم های خود را در آن دیده‌اند. مدتی که این سالن سینمایی برای تعمیرات بسته بود قطعا سالنهای دیگر در طی همان چند دوره با استقبال بیشتری روبرو بودند اما این چند سال اخیر به واسطه چند سالنه بودن این پردیس سینمایی، خاطره‌های خوش فیلم دیدن و کیفیت خوب سالن ها، مخاطبان از این سینما بیشتر استقبال می‌کنند.

دو پسر جوان دیگر که اتفاقا آنها نیز دانشجو مهندسی هستند هر سه سه سری سودای سیمرغ را تهیه کرده اند و درباره این انتخاب خود توضیح می دهند: ما می خواهیم در جریان تمام تولیدات سینمای ایران باشیم به همین دلیل به سراغ تمام بخش های سودای سیمرغ رفتیم. فیلم های کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، رضا عطاران، رضا درمیشیان، کیانوش عیاری، حاتمی کیا، درویش، سامان سالور، کمال تبریزی جزو انتخابهای ما هستند. البته دو فیلم اولی «چند متر مکعب عشق» و «انارهای نارس» هم جزو آثار فیلم های اول است که در این بخش حضور دارند. فکر می‌کنم دیگر نیازی به خرید بخش های دیگر همچون نگاه نو نیست چرا که قطعا فیلم های اول خوب وارد بخش سودای سیمرغ می شوند.

این دو جوان 22 ساله که پردیس سینمایی راگا را برای دیدن فیلم های خود انتخاب کردند یکی از دلایل این موضوع را مسیر رفت و آمد آن می دانند و معتقدند که این پردیس سینمایی به منزل آنها نزدیک تر است.

در میان این همه از علاقمندان به سینما که عمدتا مشاغل مرتبطی ندارند، یک خانم مستند ساز حضور دارد وی سودای سیمرغ 3 را خریداری کرده است و دلیل خرید این بخش را هم حضور فیلم «آرایش غلیظ» حمید نعمت الله می داند.

وی دراین‌باره می گوید: من فیلم های این کارگردان را همیشه دنبال می کنم و فقط به همین دلیل این بخش را خریداری کردم. دوست داشتم آثار مستند را هم ببینم اما چون فیلم خودم در این بخش انتخاب نشد ترجیح دادم بلیت های این بخش را هم خریداری نکنم.

یکی از نکات قابل توجه در جریان تهیه بلیت ها، کمرنگ بودن فروش بلیتهای بخش نگاه نو، بین الملل، نوعی تجربه و مستند است در صورتی که بخش هایی همچون نوعی تجربه، نگاه نو و مستند هم جز آثار مهم سینمای ایران هستند. خصوصا نوعی تجربه و نگاه نو چراکه این آثار جریان‌ساز می شوند و این فیلم ها هستند که نگاه تازه را وارد سینما می‌کنند.

آقای هداوند تدوینگر سینما نیز که سه سری از بلیت های سودای سیمرغ را خریداری کرده است دلیل عمده این انتخاب ها را حضور فیلم هایی از حاتمی کیا، درویش، کیمیایی، مهرجویی، نعمت‌الله، بهرام توکلی، سامان سالور، رضا عطاران و دو فیلم اولی می‌داند که امسال در این بخش ها حضور دارند.

وی می‌گوید: بسیار علاقمندم فیلم های «چ» و «رستاخیز» را که جزو آثار مهم سینمای ایران هستند، امسال ببینم.

در میان این جمعیت که حدود دو ساعت در میان آنها بودم فقط یک خانم 30 ساله است که در رشته مدیریت تحصیل کرده و بلیت های بخش نگاه نو را تهیه کرده است. وی درباره این انتخاب خود توضیح می‌دهد: من خیلی به سینما علاقمندم و دوست دارم خصوصا در جریان تجربیات جدید قرار بگیرم. فکر می‌کنم فیلم های اول این امکان را به من می دهد تا بخشی از تولیدات جدید را ببینیم.

محسن شمس مدیر نظارت و هماهنگی جشنواره و مدیر سامانه پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر درباره توجه مردم به سودای سیمرغ و آمار فروش بالای این بخش توضیح می دهد: این طبیعی است سودای سیمرغ با استقبال روبرو شود. بیشترین سالن ها و گروه های نمایشی که مردم به دنبال آن بودند همین بخش سودای سیمرغ بود.

وی ادامه می‌دهد: در این بخش‌ها امسال کارگردانان شناخته شده حضور دارند و طبیعی است همین موضوع جذابیت این بخش را بیشتر کند. پس از آن فیلم های نگاه نو و بخش های بین الملل و مستند در جایگاه پایین تری قرار دارند. البته هر سال این بخش بین الملل همین وضعیت را دارد. به عقیده من بهتر است که این بخش به صورت مستقل برگزار شود چرا که جذابیت بیش از حد بخش سینمای ایران باعث می شود که توجه مخاطب به این بخش ها کمتر شود. اگر در برنامه ریزی دیگری یا به طور مستقل و در شرایط بهتری فیلم های بخش بین الملل روی پرده بروند قطعا خواهید دید که این بخش هم مورد توجه قرار می گیرند.

وی همچنین درباره استقبال مردم از پیش فروش بلیت ها نسبت به سال قبل می گوید: امسال بیش از 100 درصد نسبت به سال گذشته بلیت پیش فروش کردیم. 50 درصد بلیت‌ها در 40 دقیقه اول که سایت باز شد، فروش رفت. البته ما تا آخرین روز پیش فروش بلیت ها تا 12 شب سایت را باز گذاشتیم. به دلیل همین استقبال ما حتی در یک جلسه اضطراری با دبیر جشنواره تصمیم گرفتیم سهمیه ای را به این بخش اضافه کنیم.

با توجه به استقبال مردم از پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که این استقبال و اضافه شدن سهمیه های جدید برای پیش فروش ممکن است سهم گیشه در زمان نمایش فیلم را کم کند.

مدیر سامانه فروش بلیت های جشنواره فجر در این‌باره توضیح می دهد: ما همیشه سهم گیشه را مورد نظر قرار می دهیم و این بخش را حفظ می کنیم. ما هیچ وقت بلیت‌ها را 100 درصد نمی‌فروشیم. سهمیه گیشه را از قبل بلوکه می‌کنیم.

وی همچنین درباره انتخاب بیشتر مردم برای دیدن فیلم در سینما آزادی می‌گوید: اینکه سینمایی برجسته می‌شود، حسن کار است. یکی از مواردی که باعث می شود این سینما مورد توجه قرار بگیرد قطعا به دلیل این است که این سالن برای مخاطبان از روزهای دور پر خاطره است و این سینما البته به پاتوق های فرهنگی هم تبدیل شده است. اما امسال تلاش کردیم که سالن های سینمایی را به لحاظ تنوع جغرافیایی در سطح شهر مورد توجه قرار دهیم. بیشترین استقبال های مردم از سینماهای آزادی، فرهنگ و ملت بوده است. البته در مناطق دیگر سینماهایی همچون پردیس راگا، کیان و سمرقند هم مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز چهار ساعت تا پایان مهلت تحویل بلیت‌ها در روز اول باقی مانده است اما همچنان علاقمندان به سینما در انتظارند تا بلیت‌های آثار مورد علاقه خود را تحویل بگیرند. وقتی پردیس سینمایی ملت را ترک می کنیم قطعا به یاد می آوریم که درست یک هفته دیگر در چنین روزی اینجا در کنار هر سالن سینمای دیگری، صف‌هایی از علاقمندان به سینما تشکیل می‌شود که می خواهند فیلم‌های فیلمسازان محبوب خود را ببینند.

قطعا یک هفته دیگر که 12 بهمن ماه است محوطه پردیس ملت شلوغ تر از امروز است.

گزارش از بیتا موسوی