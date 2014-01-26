به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامهای به حجتالله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نسبت به حضور برخی از فیلمهای حامی فتنه در جشنواره فجر ابراز نگرانی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره انگیزه ارسال این نامه گفت: اگر چه دستاندرکاران جشنواره برای عدم حضور برخی فیلمهای حامی فتنه تلاشهای فراوانی کردهاند، اما حضور برخی از این فیلمها در جشنواره باعث نگرانی است.
وی افزود: نادیده گرفتن حق مردم و تحریف کردن تاریخ در حوزهای که اتفاقاً باید روشنگر باشد و در جهت منافع کشور حرکت کند جای تعجب دارد و جشنواره انقلاب باید در این مورد حساس باشد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: توقع و مطالبه ما از دوستان ساخت آثاری موثر و روشنگر در این حوزه است نه اینکه ویترین سینمای انقلاب محل حضور آثاری باشد که علیه مردم و منابع کشور تولید شدهاند.
سالک تصریح کرد: مجلس درباره فتنه حساسیت دارد و اجازه نخواهد داد که برخی جریانات و یا برخی افراد ناآگاه با نادیده گرفتن حرکت مردم قرائت خارجیها را از فتنه 88 در جامعه نشر دهند.
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