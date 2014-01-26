میرشکاک و تدریس در کارگاه آموزشی آشنایی با شعر نیما، شاملو، اخوان و فروغ

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی میرشکاک شاعر و نویسنده و طنزپرداز در جدیدترین دوره آموزشی خود که توسط موسسه روزگارنو برگزار خواهد شد، به بررسی تاریخ ادبیات ایران و بررسی اشعار نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد خواهد پرداخت.
وی در توضیح درسگفتار تاریخ ادبیات ایران (شعر معاصر) در این دوره اظهار داشت: چهار جلسه برای بحث و فحص و ارزیابی شعر معاصر بسیار اندک است، مگر اینکه هر جلسهای از بامداد تا شامگاه باشد. به هر حال در این مجال مختصر به نیما، اخوان، فروغ و شاملو خواهیم پرداخت که چهرههای اصلی نوآوری و حوالت گویی در شعر معاصرند. به امید روزی که طی جلساتی پیاپی از شکل، فرم، زبان، چشم انداز و دیگر وجوه و ساحات شعر این چهارتن و دیگر معاصران به تفصیل سخن بگوئیم.
يوسفعلی ميرشکاک با وجود نداشتن تحصيلات آکادميک از محضر اساتيدی همچون مرحوم فرديد بهره برده است. وی در سی سال اخير در حوزه شعر، نقد ادبی، طنز و... فعال بوده و در همه آنها نیز اسلوب منحصر بهفرد خود را حفظ کرده است.
ميرشکاک تاکنون کلاسهايی همچون «شاهنامهخوانی» و «اسرار و ابزار طنزپردازی» در حوزه هنری داشته و در سازمان فرهنگی هنری شهرداری نيز «کارگاه هندسه کلمات» برگزار کرده است. «قلندران خليج»، «غزليات بيدل»، «از چشم اژدها»، «ستيز با خويشتن و جهان»، «ماه و کتان»، «غفلت و رسانههای فراگير»، «در سايه سيمرغ»، «از زبان يک ياغی»، «زخم بیبهبود» و ... از جمله آثار اوست.
این دوره آموزشی از روی دوشنبه 12 بهمن آغاز میشود و ثبت نام در آن از طریق پایگاه اینترنتی WWW.Roozegareno.net انجام میشود.
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