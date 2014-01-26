عملیات شبانه پلیس برای دستگیری اراذل پایتخت/ شناسایی عامل انتشار عکسهای اشرار در فیسبوک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا صبح یکشنبه با اعلام خبر عملیات شب گذشته پلیس اظهار داشت: به دنبال قولی که مجموعه پلیس تهران بزرگ در برخورد با اراذل و اوباش شهر تهران داده بود شب گذشته پلیس تهران بزرگ با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عملیات گسترده‌ای را انجام داد که طی آن 88 نفر از اراذل و اوباش شهر دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه دستگیر شدگان عملیات اخیر مسلح به انواع سلاحهای سرد و گرم بودند از معرفی این افراد به مراجع قضایی خبر داد و نسبت به برخورد پلیس با این اراذل تاکید کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه قریب به اتفاق دستگیرشدگان اخیر دارای سابقه مجرمیت بودند همشهریهای پایتخت این اطمینان را داشته باشند که پلیس همواره مجرمان و بزهکاران را تحت رصد خود داشته و در صورت بروز کوچکترین خطایی از سوی آنها به شدت با این مجرمان برخورد می‌کند.

ساجدی نیا در ادامه با اشاره به یکی از صفحات اجتماعی که پیش از این اقدام به انتشار عکسهایی از اشرار کرده بود و پیرامون اقدامات مجرمان این افراد تبلیغات وسیعی را انجام می‌داد، گفت: پلیس فتای ناجا پس از اعلام گزارشات مرتبط با فعالیت صفحه انتشار عکسهای اشرار در فیسبوک، موفق به هک و شناسایی گردانندگان این صفحه شد و پلیس امنیت تهران بزرگ نیز موفق به دستگیری این فرد شد. این فرد یک ساعت و نیم گذشته توسط پلیس امنیت دستگیر و در بازجویی‌های مقدماتی به اتهامات خود اعتراف کرد و اخبار تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا این افراد پس از دستگیری به سرعت به جامعه باز می‌ گردند افزود: ما این موضوع را به مراجعه قضایی نیز منتقل کردیم و آنها براساس قانون موجود احکام قضایی مرتبط با این افراد را صادر می‌کند ولی خوشبختانه در 6 ماه اخیر در حوزه نزاع و شرارت شاهد کاهش آمار خوبی بودیم.

ساجدی‌نیا با اشاره به اینکه دستگیرشدگان اخیر از سطح 2 و 3 ارذل و اوباش هستند، افزود:‌ خوشبختانه با توجه به اقدامات پلیس اراذل سطح یک کاهش قابل توجهی داشته و بیشتر افراد دستگیر شده از میان اراذل سطح 2 و 3 بوده که غالبا در سنین 18 تا 22 سال قرار دارند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از نهادهای اجتماعی و فعال در حوزه‌های ورزش و اشتغال خواست تا با همکاری پلیس، زمینه‌های بروز جرم را کاهش دهند.