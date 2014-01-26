به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ملوان بندرانزلی طی نامه‌ای از فدراسیون فوتبال درخواست کرد تا یک امتیاز کسر شده از تیم ملوان مجددا بازگردانده شود. همچنین در نشست پیش از بازی تیم‌های ملوان و تراکتورسازی، نمایندگان این دو باشگاه از نماینده فدراسیون فوتبال درخواست کردند با توجه به رفتار خوب هواداران هر دو تیم در چندین بازی اخیر، یک امتیاز کسر شده از این دو تیم بازگردانده شود.

به همین جهت نمایندگان دو باشگاه در حضور ممسئولان هیات فوتبال انزلی و نیروی انتظامی ضمن ارتباط تلفنی با اسماعیل حسن‌زاده، تقاضای خود را مطرح کردند که رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از این امر استقبال و اعلام کرد با توجه به این که در مقررات فدراسیون فوتبال هم موارد تنبیه گنجانده شده و هم موارد تشویق در نظر گرفته شده است، بنابر این در صورت مشاهده رفتار پسندیده از تماشاگران ملوان و تراکتورسازی، این احتمال وجود خواهد داشت که امتیاز کسر شده از این تیم‌ها به آنها باز گردانده شود.

طبق اعلام سایت باشگاه ملوان بندرانزلی، حسن‌زاده همچنین تصریح کرد: در صورت مشاهده رفتار خوب از هواداران تیم‌ها، یقینا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال موضوع فوق را به صورت جدی مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد داد.