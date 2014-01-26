به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آخرین آرا و احکامش درباره پرونده‌های موجود در این کمیته را به شرح زیر اعلام کرد:

محرومیت 2 جلسه‌ای تیم فوتسال حفاری

در دیدار تیم‌های ملی حفاری ایران و ماهان تندیس قم در رقابتهای لیگ برتر فوتسال که روز 23 دی‌ماه در اهواز برگزار شد، تماشاگران تیم حفاری، با پرتاب اشیا و ایجاد وقفه در روند بازی مرتکب تخلفاتی شدند که کمیته انضباطی این تیم را به دو جلسه بازی بدون حضور تماشاگران و پرداخت 30میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره قطعی است. کمیته انضباطی در پایان حکمش آورده که تخلفات تماشاگران منتسب به ملی حفاری مسبوق به سابقه بوده و اعمال تنبیهات شدیدتر در صورت تکرار تخلف؛ قبلا تذکر داده شده بود.

جریمه 6 میلیونی ذوب‌آهن

در دیدار تیم‌های نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در تهران از رقابتها لیگ برتر که روز 19 دی‌ماه برگزار شد، ذوب‌آهن اصفهان در نیمه دوم با دو دقیقه تاخیر وارد زمین شد که بر همین اساس به 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رای صادره قطعی است.

همچنین کمیته انضباطی درباره پرونده‌های مطالبات وجه بازیکنان و مربیان، پس از بررسی اسناد و مدارک و پرونده‌ها احکامی صادر کرده که به شرح زیر است:

پرداخت مالیات مرفاوی توسط باشگاه مس

باشگاه مس کرمان باید مبلغ 1398661981 ریال را بابت مالیات سال‌های 89-90 و 90-91 در حق صمد مرفاوی پرداخت کند. رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف فدراسیون فوتبال است.

محکومیت باشگاه صبای قم و اختمال تعلیق فعالیت‌ها

باشگاه صبای قم باید مبلغ 2165270000 ریال را در حق مهدی واعظی پرداخت کند و مبلغ 52750000 ریال را به عنوان جریمه دیرکرد (بر اساس آئین‌نامه کمیته انضباطی) به حساب فدراسیون فوتبال واریز کند. همچنین باشگاه صبای قم باید 1499500000 ریال را در حق رضا جلالی ثابت و مبلغ 39500000 ریال را به خاطر جریمه دیر کرد به حساب فدراسیون پرداخت کند. بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد فوق فعالیت‌های باشگاه صبای قم تعلیق می‌شود. این باشگاه موظف است تا دادنامه صادره را به صورت کامل اجرا کند.

جریمه نقدی پرسپولیس به خاطر کاویانپور

باشگاه پرسپولیس باید مبلغ 427500000 ریال را در حق حامد کاویانپور پرداخت کند. البته درخواست حامد کاویانپور مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر پرداخت رد می‌شود. رای صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف را دارد.

جریمه نقدی سایپا به خاطر یک بازیکن

درباره شکایت بابک لطیفی از باشگاه سایپا کمیته انضباطی رای خود را چنین صادر کرد: قرارداد بابک لطیفی و باشگاه سایپا در فصل 91-92 و 92-93 فسخ شده اما این باشگاه به جهت اعلام خارج از مهلت باشگاه سایپا مبنی بر مازاد بودن بابک لطیفی و به جهت تضییع حقوق نامبرده برای مذاکره با سایر تیم‌های لیگ برتری، به پرداخت مبلغ 560000000 ریال معادل 50 درصد قرارداد سال دوم به عنوان خسارت به همراه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی بر اساس رقم 560000000 ریال محکوم می‌شود. رای صادره در مهلت قانونی قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.