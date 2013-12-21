پرسپولیس و مس به کسر امتیاز تهدید شدند/ جریمه نقدی برای استقلال

مظلومی تا اطلاع ثانوی محروم شد
کمیته انضباطی با بررسی گزارشهای رسیده در مورد بازی تیمهای مس کرمان و پرسپولیس که روز 22 آذر ماه برگزار شد، با توجه به تخلفات اتفاق افتاده، در گزارش و فیلم بازی به وضوح مشخص است که پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان تخلفاتی را مرتکب شده است که به استناد ماده 11 آیین نامه انضباطی و با صدور قرار دستور موقت از همراهی تیم مربوطه در همه مسابقات و تا اطلاع ثانوی معلق و محروم میکند. مظلومی باید جهت ادای توضیحات در نشستی که روز دوشنبه نهم دیماه 92 در کمیته انضباطی تشکیل میشود، حضور یابد.
جریمه و تهدید پرسپولیس و مس کرمان
همچنین در این بازی تماشاگران منتسب به دو تیم تخلفاتی را مرتکب شدند که بر همین باشگاه مس کرمان به پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی و باشگاه پرسپولیس به پرداخت 3 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند که رای درباره باشگاه مس قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است اما رای باشگاه پرسپولیس قطعی است. تکرار تخلفات هواداران دو تیم در مسابقات بعدی با کسر امتیاز تیم مربوطه روبرو خواهد شد.
جریمه 10 میلیونی استقلال
در دیدار تیمهای استقلال تهران و فجرسپاسی شیراز، تماشاگران منتسب به تیم استقلال تهران مرتکب تخلفاتی شدند که بر همین اساس کمیته انضباطی این باشگاه را به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره قطعی است.
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