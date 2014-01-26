تشریح آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تراکتور/ شانس تونی زیاد است

جمشید نظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: مذاکرات ما با تونی اولیویرا در حد اولیه باقی مانده است. شنبه شب هم جلسه هیات مدیره باشگاه برگزار شد و در این جلسه شرایط همکاری با تونی را مطرح کردیم.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات ما با تونی ادامه خواهد داشت. الان برای بازی با ملوان به انزلی آمده‌ایم و بعد از بازی امروز، این مذاکرات را ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه با هیچ گزینه‌ای به جز تونی اولیویرا مذاکره‌ای صورت نگرفته، افزود: تونی یکسری شرایط داشته که آنها را مطرح کرده و ما هم شرایطمان را به این مربی گفته‌ایم. قرار شد یکسری مسائل را بررسی و مذاکرات را ادامه بدهیم. در حال حاضر جزئیات خاصی هم نیست که بخواهم آنرا مطرح کنم. ان شاءالله تا چند روز آینده به نتیجه می‌رسیم.

نظمی در پاسخ به این پرسش که "احتمال توافق با تونی اولیویرا را چند درصد می‌دانید"؟ تصریح کرد: همه اعضا و مسئولان باشگاه روی تونی نظر مثبت دارنند و احتمال توافق با تونی را زیاد می‌دانیم.

وی همچنین درباره صحبت‌های محمداسماعیل سعیدی عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی که گفته بود نظر هیات مدیره روی انتخاب سرمربی داخلی است، تاکید کرد: آقای سعیدی در حال حاضر عضو هیات مدیره باشگاه نیست. وی عضو مجلس شورای اسلامی شده و الان در هیات مدیره باشگاه سمتی ندارد. ضمن اینکه در باشگاه تراکتورسازی هیچکس به جز من مسئولیت مذاکره با مربیان را ندارد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان در خصوص اینکه آیا باشگاه تراکتورسازی روی انتخاب گزینه خارجی اصرار دارد، گفت: نه، اینطور نیست. اصلا الان گزینه دومی به جز تونی مد نظر نداریم. آنچه که به غیر از این مطرح می‌شود، نظرات دیگران است نه نظر ما. همانطور که گفتم فعلا به تونی اولیویرا فکر می‌کنیم نه هیچ مربی دیگری.