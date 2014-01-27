ادامه فیلمبرداری «ضد نور» با بازی پرویز پرستویی

کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که 6 روز از آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی می‌گذرد، گفت: در حال حاضر سهیلا گلستانی و هومن سیدی از جمله بازیگرانی هستند که جلوی دوربین علیرضا برازنده رفته اند و گروه فیلمبرداری در منطقه مرداب انزلی حضور دارند تا سکانس‌های مربوط به این بخش را فیلمبرداری کنند.

وی با اشاره به اینکه تا چند روز آینده بازی هومن سیدی در این فیلم سینمایی به پایان می رسد، بیان کرد: بازی پرویز پرستویی طی چند روز آینده آغاز خواهد شد، البته با توجه به اینکه اکثر بازیگران این فیلم سینمایی در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر فیلم دارند، به احتمال زیاد یک توقف چند روزه در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر در روند فیلمبرداری خواهیم داشت.

سجادی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ابر و آفتابی که در بندر انزلی به وجود می آید، فکر می کنم بیش از 50 روز فیلمبرداری این فیلم سینمایی طول کشد.

فیلم سینمایی «ضد نور» به کارگردانی کاوه سجادی‌حسینی و تهیه کنندگی همایون اسعدیان اثری اجتماعی با درامی عاشقانه است. داستان فیلم در شهر انزلی و تالاب انزلی اتفاق می‌افتد.

به گفته سجادی، راوی این فیلم سینمایی نئونوآر یک ضد قهرمان است که نمی‌توان شخصیت آن را کاملا سیاه دانست بلکه یک شخصیت خاکستری دارد و بیشتر درباره مسئله طمع در جامعه امروزی است. نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی توسط کاوه سجادی حسینی و تایماز افسری انجام شده است.

پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی، بازی هومن سیدی و پانته‌آ پناهی‌ها نیز در این فیلم سینمایی قطعی شده است. همچنین کامیاب امین عشایری به عنوان طراح صحنه و لباس با ما در این پروژه همکاری می کند.