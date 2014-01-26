به گزارش خبرنگار مهر، پس از امضای قرارداد جدید نفتی بین ایران و عراق به منظور صادرات خدمات و فنی و مهندسی در زمینه صنایع حفاری چاه‌های نفت و گاز و امضای اولین قرارداد صادرات گاز، این دو کشور همسایه دور جدید مذاکرات در بخش پائین دستی صنایع نفت را در بغداد آغاز کردند.



از این رو، در مذاکراتی که بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و وزارت نفت عراق در بغداد انجام شده ، دو طرف درباره ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخش پائین دستی صنایع نفت و گاز به توافق رسیده اند.



ناصر سجادی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح جزئیات محورهای مذاکرات نفتی ایران و عراق در بغداد، گفت: این مذاکرات به دعوت وزارت نفت عراق انجام گرفته است.



این مقام مسئول با اشاره به انجام مذاکرات با دو نفر از معاونان وزیر نفت عراق، تصریح کرد: در این مذاکرات دو طرف به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی جایگاه‌های CNG و LPG به توافق هایی دست یافته اند.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه از توافق با طرف عراقی به منظور طراحی و راه اندازی آزمایشی سامانه هوشمند سوخت در دو باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در این کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این با مشارکت ایران 5 باب جایگاه عرضه CNG در عراق ساخته خواهد شد.



صادق الیاسری مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت عراق هم پیشتر در گفتگو با مهر از تمایل عراق برای انتقال تکنولوژی تولید و توزیع CNG خبر داده و گفته بود: در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین شبکه انتقال و توزیع CNG جهان را در اختیار دارد، وزارت نفت عراق هم مایل است از این فنآوری گازی ایرانی برای توزیع و عرضه سوخت به ویژه در بخش ناوگان حمل و نقل استفاده کند.



این مقام مسئول در وزارت نفت عراق با بیان اینکه در فاز اول مذاکرات انتقال دانش فنی و فنآوری توزیع CNG و LPG در دستور کار قرار دارد، تاکید کرده بود: علاوه بر این، مذاکرات مقدماتی هم به منظور انتقال فنآوری سامانه هوشمند سوخت از ایران به عراق انجام شده است.



به گزارش مهر، اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی بین ایران و عراق یکشنبه 30 تیر ماه 1392 بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیروی عراق در بغداد امضا شده بود.