محسن پورگلیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اکنون 52 پروژه توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شامل 432 کلاس درس و 103 هزار و 650 متر مربع زیر بنا در حال احداث است.

وی با تفکیک پروژه های در حال احداث توسط این اداره کل افزود: 16 پروژه دولتی شامل 122 کلاس و 31 هزار و 350 متر مربع زیر بنا توسط این اداره کل در حال احداث است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم بیان کرد: هفت پروژه شامل 59 کلاس درس و 9 هزار و 200 متر مربع زیربنا توسط این اداره کل در حال احداث است.

وی گفت: از برکات سفر مقام معظم رهبری اکنون 24 پروژه شامل 206 کلاس درس و 52 هزار و 250 متر مربع زیربنا در حال احداث است.

پورگلیان بیان کرد: مدارسی که توسط خیرین و یا به صورت مشارکتی در حال احداث هستند شامل پنج پروژه شامل 45 کلاس درس و 10 هزار و 850 متر مربع زیربنا می شود.

وی بیان کرد: 2 پروژه آموزشی در دهه فجر و 2 پروژه نیز تا پایان سال افتتاح خواهند شد.