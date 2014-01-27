ظهور پریان معبد دلفی در یک رمان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین رمان فرید قدمی نویسنده و مترجم جوان معاصر با عنوان «زنها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» از سوی نشر روزنه منتشر شد. این رمان قصه زنهایی است در زندگی یک نویسنده كه از روزهای كودكی یك پَری بهنام «دلف معبد دلفی» محافظش بوده است. این پری كه از پریانِ معبد دلفی و یارِ آپولون، فرزند زئوس، است، حالا در كار تشكیل پروندهای علیه هنری كیسینجر، سیاستمدار امریكایی، است تا او را پای میز محاكمه بكشاند.
این رمان همانند سایر آثار قدیمی اثری چند وجهی و تركیبی است که در آن میتوان از موضوعاتی چون سیاست، فانتزی، طنز و اُسطوره سراغ گرفت. خندیدن (یا خندانیدن مخاطب) بهواسطه معرفی و نمایش مصیبتهای دیگران نوعی شگرد در آثار تالیفی فرید قدمی است که حس تفوّقطلبی و سلطهگری مخاطبانش را نشانه گرفته است و به همین دلیل طنزِ نهفته در زبان و بیان او همچون صورت دیگری از پرخاشگری و سرکوب جامعه خودش ا به نمایش میگذارد.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
پریانِ خوب شیفته شعر و حرفهای عاشقانهاند. شعر بخوانید و حرفهای عاشقانه توی گوشِ هم بزنید، پریان خوب (خدا را چه دیدید، شاید هم دلف معبد دلفی) صدایتان را میشنوند و بر شما نزول همی خواهند كرد. شك نكنید! دلفِ معبد دلفی پری سلسبیل است، از پریهای خوب تهران. اولین باری كه دیدمش پنج سالم بود و از آن پس، هر وقت خودش صلاح دیده آمده سراغم. (خودش باید بیاید سراغت، نمیشود رفت دنبالش. چه باید كرد؟ او دلفِ معبد دلفی است.) دلفِ معبد دلفی پری خوب است، پری خوبی كه اگر سراغتان آید، زندگیتان را پر از شور و شعر خواهد كرد.
قدمی پیش از این در مقام تالیف دو رمان «دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره میدوئه میبینی؟» (نشر افراز، 1391) و «مایا یا قصهی آپارتمانی در خیابان کریم خان» (نشر هیلا، 1388) را منتشر کرده است. وی همچنین به تازگی ترجمه رمان «ولگردهای دراما» نوشته جک کرواک را ترجمه و از سوی نشر روزنه منتشر کرده است و ترجمه رمان دیگری از این نویسنده با عنوان «بیگ سور» را نیز در این موسسه در دست انتشار دارد.
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