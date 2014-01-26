به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان درباره جلسات کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کشور عمان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه با روسای فدراسیون‌های کره جنوبی و ژاپن مذاکرات خوبی داشتیم و تفاهم نامه همکاری بین دو کشور امضا شد و مقرر شد تا برای بررسی هر چه بیشتر، روسای فدراسیون های فوق به کشورهای یکدیگر سفر کرده و بتوانند بستر رشد و گسترش فوتبال را مهیا کنند. همچنین در این سفر با شیخ سلمان مذاکرات خوبی داشته و برخی از فدراسیون‌ها قول دادند که از ایران برای گرفتن میزبانی جام ملتهای 2019 حمایت کنند.

وی در ادامه درباره محتوای جلسه کمیته مسابقات گفت: با توجه به حضور 47 کشور در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه و مقدماتی جام ملتهای آسیا در سال 2019، کشورها به 12 گروه سه و یا چهار تیمی گروه‌بندی می‌شوند که تیم‌های اول هر گروه به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی صعود می‌کنند و پس از پایان این مرحله در دو گروه شش تیمی، مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 را برگزار می‌کنند که هر تیم در مرحله گروهی 10 بازی به صورت رفت و برگشت انجام خواهد داد و در نهایت تیم‌های اول و دوم هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی خواهند رفت. تیم‌های سوم هرگروه در یک بازی پلی آف رفت و برگشت به مصاف هم می روند که برنده این بازی سهیمه پنجم آسیا در جام جهانی خواهد داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: علاوه بر این، 24 تیم باقیمانده که در گروه خود دوم و سوم شده اند در شش گروه چهار تیمی قرار می‌گیرند و تیم‌های اول و دوم هر گروه به همراه میزبان مسابقات جمعا 12 کشور می‌شوند که به همراه 12 کشور صعود کننده به عنوان تیم اول مرحله گروهی ابتدایی؛ 24 تیم حاضر در رقابته‌ای جام ملت‌های آسیا را تشکیل می‌دهند.

کفاشیان درباره دریافت سهیمه‌های مستقیم فدراسیون‌ها در لیگ قهرمانان آسیا گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار کاهش معیار حضور تیم‌ها در مسابقات لیگ قهرمانان شدند. در حال حاضر این معیارها، 12 مورد هستند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌خواهد تا معیارها به شش مورد استاندارد فنی در بین 24 فدراسیون اول رده بندی AFC، سیستم صدور مجوز حرفه‌ای در لیگ و فدراسیون، معیارهای صحت و سلامت مانند کمیته اخلاق، سازماندهی لیگ حرفه ای و مدیریت حرفه ای آن، استادیوم و زمین تمرین مطابق با نیازمندی های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسائل مرتبط با ویزا، پرواز و حمل و نقل و اقامت است.

کفاشیان ادامه داد: علاوه بر نکاتی که ذکر شد، طبق فرمت جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حداکثر سه مرحله مسابقات حذفی به شکل تک بازی خواهد بود و تیم‌های بازنده مرحله حذفی از کشورهای رده 7 تا 12 کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسابقات گروهی AFC CUP راه پیدا می‌کنند. همچنین طبق اعلام کمیته مسابقات، فدراسیون‌های اول ودوم رده بندی AFC سه سهیمه مستقیم و یک سهیمه پلی آف، فدراسیون‌های سوم و چهارم رده بندی AFC دو سهمیه مستقیم و دو سهمیه پلی آف، فدراسیون رده پنجم AFC یک سهیمه مستقیم و دو سهیمه پلی آف و فدراسیون های رتبه بندی ششم دارای یک سهیمه مستقیم و یک سهیمه پلی آف خواهند بود. ضمن اینکه فدراسیون‌های رتبه هفتم تا دوازدهم فقط یک سهیمه پلی آف در لیگ قهرمانان خواهند داشت.

کفاشیان در پایان گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت تصویب تقویم سه ساله 2015 تا 2018 پیشنهاد داده تا 25 ژانویه 2014 کمیته مسابقات AFC، 8 فوریه 2014 ارسال تقویم پیشنهادی 2015 تا 2018 به کمیته اجرایی و اول مارس 2014 تاریخ تصویب این تقویم توسط کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد.