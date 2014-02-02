نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا محل تمرین خود را اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، در این نامه آمده است: 32 تیم شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا 2014 باید از قوانین دوپینگ تبعیت کنند و آمادگی داشته باشند که از آنان بدون اطلاع قبلی و در مواقعی که مسابقهای برگزار نمیشود، تست دوپینگ گرفته شود.
در این نامه فرمهایی ضمیمه شده است تا باشگاهها محلهای تمرین خود را قبل از برگزاری مسابقات اعلام کنند.
تیمهای استقلال تهران، فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان نمایندگان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هستند که باید از اسفند ماه در مرحله مقدماتی این بازیها حضور پیدا کنند.
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