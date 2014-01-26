به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که تعداد 63 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دیماه 1392؛ به بهانه کوچکسازی دولت، طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را به هیأت رییسه مجلس پیشنهاد داده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
بدون شک چنین طرحی مغایر با مأموریتهای حاکمیتی - نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل 50 قانون اساسی کشور بوده و بیانگر این حقیقت تلخ است که متأسفانه نمایندگان پیشنهاد دهنده از وضعیت بحرانی حاکم بر محیط زیست کشور و حوزه وظایف و مأموریتهای حاکمیتی - نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و تفاوت فاحش با حوزه وظایف و مأموریتهای وزارت کشاورزی، آگاهی و اطلاع چندانی نداشته و ملاحظات محیط زیستی در شمار اولویتهای آخر آنان قرار دارد.
شرایط نگران کننده محیط زیست کشور و سقوط 61 پلهای ایران در رتبههای جهانی از منظر عملکرد محیط زیستی – EPI، بحرانهای آلودگی هوا، ریزگردها، خشکی دریاچه ارومیه و تالابهای بزرگ کشور مانند گاوخونی و پریشان و بختگان و هامون و گندمان و ... ، افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و آغاز پدیده فاجعهبار بیابانزایی در بسیاری از دشتهای حاصلخیز کشور، خشکیدگی و زوال اکوسیستمهای جنگلی و مرتعی کشور و خشکسالی و تنشهای طبیعی سالهای اخیر؛ سرزمین ایران را در وضعیتی بسیار حساس و شکننده قرار داده است.
ماجرای نگرانكنندهاي که به طرز هوشمندانه ای مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفته و در روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با احیای شورای عالی محیط زیست، پیگیری لغو مصوبات ضدمحیط زیستی دولت دهم (از جمله ملغی کردن طرح احداث جاده در جنگل ابر، ممنون کردن بهرهبرداری از معادن در مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مخالفت با بهرهبرداری سنگ آهن در کوهشاه بافت و ...)، حساس کردن دستگاههای دولتی برای رعایت الزامات محیط زیستی و جلب مشارکت رسانه ملی و سازمانهای مردمنهاد؛ نشان داد که روزهایی متفاوت و پرامید در حوزه پایداری سرزمین و توسعه کشور در پیش است.
درست در چنین مرحله امیدوار کنندهای که دولت با عزمی جدی برای تقویت ساختارهای نرمافزاری و سختافزاری دستگاههای متولی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گامهای اولیه را برمیداشت و انتظارات چندین برابری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حمایت و ارتقای ساختار سازمانی دستگاههای محیط زیست و منابع طبیعی شکل می گرفت، ناباورانه برخلاف تمامی انتظارات منطقی دستاندرکاران و کارشناسان و تجارب موفق در دنیا، شاهد ارایه طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و ضعیف کردن ساختار نهادهای حاکمیتینظارتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور هستیم که برخلاف تمامی معیارهای علمی و اصل مترقی 50 قانون اساسی کشورمان است.
بر این اساس اعضای انجمنهای محیط زیستی غرب کشور از این طرح غیرکارشناسی و ضد محیط زیستی؛ انتقاد کرده و از ریاست و اعضای هیأت رئیسه و نمایندگانمردم در مجلس شورای اسلامی،دوستداران و فعالان محیط زیستی، فرهیختگان علمی و دستاندرکاران حوزههای نظارتی کشور در خواست کرده اند تا با واکنشهای شایسته به این طرح، اجازه ندهند با نادیده گرفتهشدن ملاحظات محیط زیستی شاهد ضعیف شدن دستگاه محیط زیست و حرکت کشور به سمت توسعه ناپایدار باشیم.
این بیانیه توسط انجمن زیست محیطی تسنیم در چهار محال و بختیاری با همکاری انجمن آواي حيات زاگرس، انجمن دوستداران طبیعت بروجن، انجمن وحدت سبز فرخشهر، انجمن نغمه سبز، كانون دانشجويان و دانشآموختگان لردگان، انجمن حافظان طبیعت شیدا در این استان ، انجمن دوستدارن طبیعت و محیط زیست، انجمن صیانت از بام خرمآباد، انجمن حامیان جنگلهای لرستان، انجمن مهندسین محیط زیست زاگرس، بنیاد آفتاب لرستان در استان لرستان ، انجمن کوه نور، انجمن سبزیاران امیر چمران، انجمن یاران مانا، انجمن چزام همیشه سبز در استان کهگیلویه و بویر احمد، جمعیت کردستان سبز، انجمن کاریزه، انجمن سبز سقز، انجمن سبز بانه، انجمن سراب سبز، انجمن جیای سبز، انجمن سبز کروس در استان کردستان، انجمن میراث آلامتو، انجمن شنهبای زمین، انجمن یاوران محیط زیست زاگرس، انجمن دوستداران کوهستان سبز، انجمن همیاران محیط زیست، انجمن کوهنوردان ایلام در استان ایلام و جمعیت احیای کوهستان، انجمن انسان و زمین در استان کرمانشاه تهیه شده است.
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