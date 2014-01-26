87 پروانه بهره برداری و تاسیس واحدهای گلخانه ای در خراسان جنوبی صادرشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا دستجردی ظهر یکشنبه در نشست خبری از عضویت دو هزار و 200 نفر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون دو هزار نفر روز دوره آموزشی برای فارغ التحصیلان و کشاورزان استان در راستای آشنایی با علوم روز حوزه کشاورزی برگزار کرده ایم.

وی به صدور مجوزهای گلخانه ای در سطح استان اشاره کرد و تصریح کرد: از ابتدای امسال برای 87 واحد گلخانه ای پروانه تاسیس، بهره برداری و موافقت اصولی صادر شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر گلخانه ها در شش مرحله انجام می شود، گفت: صدور پروانه شیلات به سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده اما این امر در استان خراسان جنوبی عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه صدور پروانه دامپروری و شیلات در سال گذشته توسط ادارات پست انجام می شده است، بیان کرد: در سال جاری این کار به شرکت های فنی و مهندسی در شهرستانها واگذار شده است.

دستجردی با اشاره به صدور دو پروانه سم فروشی در استان از ابتدای امسال برای شهرهای قاین و بیرجند گفت: در سال گذشته 350 پروانه بهره برداری، تاسیس و موافقت اصولی برای ایجاد واحدهای دامپروری در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه به هیچ پروانه ای بدون طرح توجیهی به اشخاص واگذار نمی شود، گفت: از ابتدای امسال سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان برای 277 نفر در استان شغل ایجاد کرده است.

رئیس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی عنوان کرد: در سال جاری 135 نفر با معرفی این سازمان از تسهیلات بخش کشاورزی استان استفاده کرده اند.

وی از آماده بودن زیر ساختها در مجتمع دامپروری مرک شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: فارغ التحصیلان رشته کشاورزی می توانند برای واگذاری واحدهای گاو شیری در این مجتمع اقدام کنند.

آغاز ثبت نام انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی از امروز

رئیس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان یکی از بزرگترین و تخصصی ترین تشکل های بخش کشاورزی است؛ تصریح کرد:انتخابات شورای نظام کشاورزی و منابع طبیعی استان در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

دستجردی با بیان اینکه نام نویسی از متقاضیان از امروز به مدت پنج روز در استان آغاز شده است، ادامه داد: بررسی صلاحیت ها از 14 بهمن ماه آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی بیان داشت: فارغ التحصیلان بخش کشاورزی که هفت سال از تاریخ اخذ مدرک آنها گذشته باشد می توانند برای حضور در این انتخابات نام نویسی کنند.