به گزارش خبرنگار مهر، صفتاله مرادی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صدور مجوزها در حوزه دام، طیور، شیلات، آبزیان، گلخانهها، قارچ خوراکی، کلینیک و داروخانههای گیاهپزشکی و دیگر بخشهای کشاورزی از وظایف اصلی سازمان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همدان با اشاره به عضویت بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر در استان همدان، خاطرنشان کرد: این آمار به صورت برخط در پایگاه اطلاعاتی سازمان در دسترس عموم است و بهروزرسانی هفتگی میشود.
وی سازماندهی فارغالتحصیلان و هدایت آنها به واحدهای تولیدی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی را از دیگر مأموریتها دانست و گفت: یک سامانه هوشمند، بهرهبرداران را به کارشناسان واجد شرایط متصل میکند تا خدمات بدون واسطه و شفاف ارائه شود.
مرادی با اشاره به چالشهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان، گفت: با وجود ظرفیت قانونی برای واگذاری بخشی از فعالیتها به مردم و بخش خصوصی، هنوز این روند بهطور کامل محقق نشده است. اگر این حوزه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بهرهوری و حفاظت منابع آبی استان به مراتب افزایش خواهد یافت.
وی به وضعیت نگرانکننده قنوات و چشمههای همدان اشاره کرد و خواستار احیای فوری آنها در کنار توسعه فرهنگ کشاورزی شهری شد و گفت: استفاده از پشتبام منازل برای تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در ارتقای امنیت غذایی شهر نقش دارد.
مرادی درباره مأموریتهای نظارتی سازمان افزود: در تمامی واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانهای، محصول فنی تولید و ثبت میشود و برای آن گواهی یا کد QR صادر خواهد شد تا مسیر صادرات تسهیل شود.
وی با انتقاد از قاچاق سوخت در بخش کشاورزی، اختلاف بالای قیمت گازوئیل یارانهای و آزاد را از عوامل اصلی این پدیده دانست و تأکید کرد: هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمتها میتواند زمینه قاچاق را از بین ببرد.
مرادی ادامه داد: مأموریت مهم دیگر سازمان، افزایش بهرهوری در مصرف منابع آب و حفظ اراضی کشاورزی است. دانش و فناوریهای نوین باید به مزارع منتقل شود تا با منابع محدود، تولید بیشتری حاصل شود.
وی همچنین از پایش کامل گلخانههای استان و ثبت دادههای دقیق سطح زیرکشت محصولات خبر داد و افزود: این اطلاعات، مدیریت بهتر تولید و صادرات را ممکن کرده و آمار واحدهای راکد نیز بهصورت کامل استخراج شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان تأکید کرد: این سازمان دارای ۱۶ رشته اصلی و چند رشته میانرشتهای است که مجموعاً به ۲۱ گرایش میرسد و مدیریت همه آنها بهویژه در بخش محیطزیست، نیازمند برنامهریزی جدی و حمایت بیشتر است.
