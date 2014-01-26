گمرك اميرآباد بزرگترين گمرك شمال كشور است/ صادرات 1.8 ميلیون تن كالا

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم شریفی عصر يكشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه به‌ مناسبت 26 ژانویه روز جهانی گمرک بيان داشت: گمرك جمهوري اسلامي ايران بعنوان مرزبان كشور نقش اساسي در زمينه اقتصادي دارد كه سومين منبع درآمدي كشور است.

وي گفت: در سالهاي اخير با توجه به مشكلات اقتصادي، خوشبختانه گمرك نقش خود را به خوبي در اقتصاد ايفا كرده است.

شريفي با اشاره به سابقه حدود 12 ساله گمرك اميرآباد بهشهر بيان داشت: اين گمرك از گمركات برتر كشور است كه در زمينه واردات و صدرات نقس مهمي در شمال كشور بر عهده دارد.

مدير گمرك بندراميرآباد بهشهر گفت: در 10 ماهه امسال یک‌میلیون و 835 هزار تن کالا به ارزش 153 میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده است.

وي افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بيش از 843 هزار تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی به ارزش 475 میلیون دلار، وارد گمرک امیرآباد شد.

شريفي ادامه داد: در حال حاضر 65 درصد حجم و 66 درصد ارزش واردات گمرکات مازندران، از آن گمرک امیرآباد است.

مدير گمرك بندراميرآباد بهشهر، با اشاره به اينكه امكانات انبار در داخل بندر جوابگوي ميزان واردات و صادرات نيست خاطر نشان كرد: 29 باب انبار خارج از گمرك بندر در اختيار داريم.

شریفی با اشاره به اينكه گمرك اميرآباد، پنجمین گمرک وارداتی کشور است اضافه كرد: گمرك بندر اميرآباد بهشهر، بعد از بنادر مهمي همچون امام(ره)، شهید رجایی، انزلی و منطقه ویژه بوشهر است.

وي گفت: در سطح بنادر مازندران رتبه اول، و در بنادر شمال کشور بعد از بندرانزلی داراي رتبه دوم هستيم.

شريفي در ادامه با اشاره به امكانات موجود در گمرك اميرآباد گفت: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ورود و خروج و ترانزیت کالا با امکان کنترل و رهگیری، ايجاد سيستم قرنطينه، استقرار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، اتاق بازرگانی، قرنطینه نباتی و ... از جمله امکاناتی است كه در حال حاضر در این منطقه اقتصادی، فراهم است.

وي افزود: میانگین سرعت ترخیص کالای اساسی هم، کمتر از 30 دقیقه است كه گمرک بندر امیرآباد بعنوان بزرگ‌ترین گمرک ترخیص‌کننده کالای اساسی در مازندران است كه در سال گذشته 900 هزار تن کالا از این گمرک ترخیص شد.