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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۳

پرداخت به صورت ریالی؛

سهم 9500 دلاری پینگ‌پنگ‌بازان ایران از جوایز نقدی جام فجر

سهم 9500 دلاری پینگ‌پنگ‌بازان ایران از جوایز نقدی جام فجر

فدراسیون تنیس روی میز برای برگزاری مسابقات بین‌المللی جام فجر 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته بود که از این میان 9 هزار و 500 دلار سهم بازیکنانی ایرانی شد که در رقابت‌های دوبل و انفرادی موفق به کسب جایگاه شدند. البته طبق اعلام فدراسیون، این مبلغ به صورت ریالی در اختیار بازیکنانی ایرانی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر یکشنبه با برگزاری دیدارهای انفرادی و دوبل مردان و پس از آن مراسم اختتامیه به پایان رسید. در مراسم اختتامیه که با حضور مناف هاشمی، معاون امور مالی وزارت ورزش و جوانان و همچنین شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد، جوایز بازیکنانی که موفق به کسب جایگاه‌های برتر شده بودند، توزیع شد.

فدراسیون تنیس روی میز برای این رقابت‌ها 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته بود که طبق جدول تنظیمی در اختیار بهترین‌های دیدارهای انفرادی و دوبل قرار گرفت. بر اساس جدول چگونگی توزیع جوایز نقدی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر، نفرات برتر به جوایز خود را به این شرح دریافت کردند:

دیدارهای انفرادی مردان:

* نفر اول: 4 هزار دلار
* نفر دوم: 2 هزار دلار
* نفرات سوم مشترک: هر نفر یک هزار دلار

دیدارهای انفرادی بانوان

* نفر اول: 3 هزار دلار
* نفر دوم: 1500 دلار
*  نفرات سوم مشترک: هر نفر 750 دلار

دیدارهای دوبل مردان

* تیم دوبل اول: هر نفر 1000 دلار
* تیم دوبل دوم: هر نفر 500 دلار
* تیم‌های دوبل سوم مشترک: هر نفر 250 دلار

دیدارهای دوبل بانوان

* تیم دوبل اول: هر نفر 500 دلار
* تیم دوبل دوم: هر نفر 250 دلار
* تیم‌های دوبل سوم مشترک: هر نفر 125 دلار

به گزارش مهر، این در حالی است که در رقابت‌های انفرادی مردان نوشاد و نیما عالمیان اول و دوم شدند و افشین نوروزی هم سوم مشترک شد. در دیدارهای دوبل مردان نیز تیم نوشاد و نیما عالمیان به عنوان نخست دست یافت و در دیدارهای دوبل بانوان هم ندا شهسواری و محجوبه عمرانی دوم شدند. بدین ترتیب و با توجه به جدول جوایز توزیع شده، سهم بازیکنان ایران از 20 هزار دلار جایزه نقدی که فدراسیون برای مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در نظر گرفته بود، 9500 دلار شده است. 

البته بنا بر آنچه محمد زارع پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز در نشست خبری شنبه گذشته خود اعلام کرد، جوایز بازیکنان ایرانی به صورت ریالی پرداخت می‌شود.

کد مطلب 2222165

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