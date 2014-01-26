رقابت برادران عالمیان در فینال/ بانوان از کسب مدال انفرادی بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی فجر کاپ که از روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از تیم‌های خارجی و داخلی در تهران آغاز شد، از روز گذشته با برگزاری دیدارهای انفرادی پیگیری شد که طی آن و در بخش مردان نوشاد و نیما عالمیان در میان 77 بازیکن شرکت کننده موفق به صعود به دیدار نهایی شدند.

نوشاد عالمیان بعد از غلبه بر حریفان خود و راهیابی به مرحله نیمه نهایی، موفق شد در این مرحله "ساتیان" هندی را 4 بر یک شکست دهد و فینالیست شود. در دیدار مرحله نیمه نهایی نیما عالمیان و افشین نوروزی برابر هم صف‌آرایی کردند که طی آن نیما عالیمان 4 بر 3 به پیروزی دست یافت و حریف برادرش در دیدار نهایی شد.

بدین ترتیب افشین نوروزی و "ساتیان" از هند به مدال برنز مشترک دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ دست یافتند. دیدار نهایی این بخش از مسابقات نیز امروز یکشنبه میان نوشاد و نیما عالمیان برگزار خواهد شد.

این در حالی است که در دیدارهای انفرادی بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ هیچ یک از نمایندگان کشورمان موفق به صعود به فینال یا کسب مدال برنز مشترک نشدند. در این بخش از مسابقات ندا شهسواری و محجوبه عمرانی به مرحله ماقبل نیمه نهایی راه یافتند اما با شکست برابر حریفان خود از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماندند. بر این اساس شهسواری 4 بر یک به "نیها" از هند باخت و عمرانی نیز 4 بر 3 مغلوب دیگر نماینده هند به نام "دشپانده" شد.

در مرحله نیمه نهایی دیدارهای انفرادی بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ نیز "ریتا کرتای" از مجارستان موفق شد 4 بر یک مقابل "دشپانده" از هند به پیروزی دست یاید و فینالیست شود. در دیگر دیدار این مرحله هم "نیها" هندی با نتیجه 4 بر یک هموطن خود یعنی "نیخات" را شکست داد و به فینال راه یافت.

دیدارهای نهایی مسابقات انفرادی تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ در هر دو بخش مردان و زنان امروز برگزار خواهد شد. دیدار نوشاد و نیما عالمیان از ساعت 9 آغاز خواهد شد.





