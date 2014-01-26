تیم دوبل بانوان ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر، امروز در بخش دیدارهای دوبل این رقابت ها ترکیب ندا شهسواری و محجوبه عمرانی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 3 بر یک مقابل تیم دوبل هند پیروز شد و به مرحله نهایی صعود کرد.

ترکیب ندا شهسواری و محجوبه عمرانی در مرحله نهایی این مسابقات اما شکست خورد . این تیم در این مرحله از مسابقات به مصاف ترکیب "نیها" و "سینها" از هند رفت و 3 بر یک نتیجه را واگذار کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

رده بندی نهایی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر در بخش دوبل بانوان به این شرح است:

1- "نیها" و "سینها" از هند

2- ندا شهسواری و محجوبه عمرانی

3- ترکیب "دشامپونه" - "بوجاویجای" از هند و "ریتا کرتای" و "الکسا" از مجارستان