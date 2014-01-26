تیم‌ دوبل مردان ایران قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در بخش دوبل مردان امروز در آکادمی تنیس روی میز تهران برگزار شد. در این مرحله از مسابقات تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان در مصاف با بازیکنان کره‌جنوبی به نام‌های "یونگ من کیم" و "میونگ دیوک" به برتری 3 بر صفر دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

ترکیب نوشاد و نیما عالمیان در حالی عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر را از آن خود کردند که در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 3 بر صفر ترکیبی از کره‌جنوبی را شکست داد و به فینال راه یافته بود.

رده‌بندی نهایی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر در بخش دوبل مردان به این شرح است:

1- تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان

2- تیم دوبل "یونگ من کیم" و "میونگ دیوک" از کره جنوبی

3- تیم‌های دوبل "میونگ کیم" و "کی چان چوی" از کره جنوبی و "ساتیان" و "شتی" از هند

در هر صورت با برگزاری دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در بخش دوبل مردان، این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.