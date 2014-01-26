  1. ورزش
  2. توپ و تور
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۶

تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر؛

تیم‌ دوبل مردان ایران قهرمان شد

تیم‌ دوبل مردان ایران قهرمان شد

تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان با پیروزی برابر کره‌جنوبی عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در بخش دوبل مردان امروز در آکادمی تنیس روی میز تهران برگزار شد. در این مرحله از مسابقات تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان در مصاف با بازیکنان کره‌جنوبی به نام‌های "یونگ من کیم" و "میونگ دیوک"  به برتری 3 بر صفر  دست یافت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

ترکیب نوشاد و نیما عالمیان در حالی عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر را از آن خود کردند که در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 3 بر صفر ترکیبی از کره‌جنوبی را شکست داد و به فینال راه یافته بود.

رده‌بندی نهایی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر در بخش دوبل مردان به این شرح است:

1- تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان
2- تیم دوبل "یونگ من کیم" و "میونگ دیوک"  از کره جنوبی
3- تیم‌های دوبل "میونگ کیم" و "کی چان چوی" از کره جنوبی و "ساتیان" و "شتی" از هند

در هر صورت با برگزاری دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در بخش دوبل مردان، این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.

کد مطلب 2221848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها