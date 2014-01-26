به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در آکادمی تنیس روی میز تهران برگزار شد که طی آن نوشاد عالمیان موفق شد با نتیجه 4 بر 3 مقابل نیما عالمیان به برتری دست یافته و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. نوشاد عالیمان در گیم‌های سوم ( 11 – 6 ) پنجم ( 11 – 5 ) ششم ( 11 – 7 ) و هفتم ( 14 – 12 ) پیروز شد و نیما نیز گیم‌های اول (11 - 8)، دوم (14 -12) و چهارم ( 11 – 8 ) را به سود خود تمام کرد.

در هر صورت با پیروزی نوشاد عالمیان مقابل نیما عالمیان این بازیکن موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد. در این بخش از مسابقات پس از نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی و "ساتیان" از هند در رده سوم مشترک ایستادند.

دیدار فینال مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر بانوان در بخش انفرادی بانوان نیز عصر امروز در سالن شهید عضدی تهران برگزار شد. در این دیدار "سینها" از هند و "ریتا کرتای" از مجارستان به مصاف هم رفتند که طی آن نماینده هند با نتیجه 4 بر 2 صاحب برتری شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

در این بخش از مسابقات پینگ پنگ‌بازان هندی به نام "نیخات" و "دوشامپده" عنوان سوم مشترک را از آن خود کردند.