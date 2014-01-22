هیاهوی بیهوده نتانیاهو بعد از اجرای توافقنامه ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیامین نتانیاهو" که به همراه "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس اشغالی حاضر شده بود در ادامه گفت : حرکت هسته ای ایران باید متوقف شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون توجه به تحولات روز جهان از جمله گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین آغاز اجرای توافقنامه هسته ای ژنو، مدعی شد : برنامه نظامی هسته ای ایران باید متوقف شود و این برنامه متوقف خواهد شد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو در این اظهارات هیچ اشاره ای به اینکه این برنامه چگونه باید متوقف شود نکرد.

مقامات رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادعاهای قبلی خود را تکرار می کنند که از تاریخ 20 ژانویه (30 دی) اجرای توافقنامه هسته ای ژنو آغاز شده و ایران در ازای متوقف کردن غنی سازی 20 درصدی با رفع برخی از تحریم های خود مواجه شده و قرار است تهران و کشورهای 1+5 ظرف مدت شش ماه از طریق مذاکره به توافقی جامع در خصوص حل موضوع هسته ای ایران برسند که البته این توافق به معنای توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نخواهد بود.